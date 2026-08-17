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Meteorologii EaseWeather anunță o lună septembrie de vară în România. Ce temperaturi vor fi în București

De: David Ioan 17/08/2026 | 07:57
Meteorologii EaseWeather anunță o lună septembrie de vară în România. Ce temperaturi vor fi în București
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Meteorologii EaseWeather anunță că luna septembrie va semăna mai degrabă cu o continuare a verii decât cu începutul toamnei, iar Bucureștiul intră direct în zona temperaturilor ridicate, mult peste mediile climatice obișnuite pentru această perioadă.

Prognoza indică valori care, în mod normal, ar fi specifice lunii august, nu începutului de toamnă, ceea ce confirmă tendința ultimilor ani: tranzițiile dintre anotimpuri devin tot mai scurte, iar episoadele de căldură persistentă se prelungesc.

Meteorologii EaseWeather anunță o lună septembrie de vară în România

Conform datelor afișate în prognoza pentru Capitală, temperaturile diurne vor urca frecvent spre 30 de grade, iar nopțile vor rămâne neobișnuit de calde, cu minime ce rareori vor coborî sub 17–18 grade. Această abatere pozitivă față de media climatologică este semnificativă, având în vedere că, în mod obișnuit, începutul lunii septembrie aduce maxime de 24–26 de grade.

Foto: Easeweather

În București, prima parte a lunii va fi dominată de un regim termic stabil, cu cer mai mult senin și cu o circulație atmosferică ce favorizează advecția de aer cald din sud. Practic, Capitala va resimți o prelungire a verii meteorologice, iar disconfortul termic ar putea apărea în intervalele cu valori de peste 30 de grade, mai ales în zonele intens urbanizate.

Ce temperaturi vor fi în București

Prognoza arată că precipitațiile vor fi puține, izolate și fără impact major asupra temperaturilor, ceea ce înseamnă că orașul va rămâne sub influența unui regim secetos. Această combinație de căldură persistentă și lipsă de ploi contribuie la accentuarea efectului de insulă urbană, fenomen deja bine cunoscut în București, unde asfaltul, betonul și traficul intens mențin temperaturile ridicate chiar și după apus.

Pe parcursul lunii, meteorologii nu exclud apariția unor zile cu temperaturi apropiate de 32–33 de grade, valori care, în mod normal, ar fi considerate anomalii pentru septembrie. Totuși, în contextul schimbărilor climatice, astfel de episoade devin tot mai frecvente. Spre finalul lunii, este posibilă o ușoară scădere a temperaturilor, însă nu suficient de accentuată încât să marcheze o trecere clară spre toamnă.

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