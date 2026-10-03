Bianca Ghiurcă, devastată la Insula Iubirii! A izbucnit în plâns după ce l-a văzut pe Marco cu Gabriella

Bianca Ghiurcă, devastată la Insula Iubirii! A izbucnit în plâns după ce l-a văzut pe Marco cu Gabriella
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Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1
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În ediția de sâmbătă, 3 octombrie, Bianca Ghiurcă nu s-a mai putut abține și a început să plângă. Aceasta a văzut imagini dureroase cu Marco și Gabriella. Concurenta de la Insula Iubirii a amenințat că îi va face bagajul.

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au o relație de 10 ani. Cei doi au ajuns în Thailanda, pentru că șatena îl suspectează de infidelitate. Ajunși la Insula Iubirii, bărbatul s-a apropiat de Gabriella Barbu.

Aceștia s-au afișat în ipostaze tandre, iar asta a scos-o din minți pe concurentă. Mai mult decât atât, a avut o reacție nervoasă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Ghiurcă, devastată la Insula Iubirii

Bianca a văzut imagini cu soțul ei și Gabriella. Aceasta nu crede că Marco este îndrăgostit de ispită, dar recunoaște că apropierea dintre ei o deranjează teribil.

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Pe de altă parte, alături de ea a fost Nattasha Black care a încercat să o liniștească. Nu a reușit însă, pentru că a amenințat că îi face bagajele.

„Mă duc să îmi fac bagajele, mă distruge, ce e în capul lui? (…) Nu e prins de ea, nu are focul ăla, că dacă aș vedea focul ăla, aș pleca de aici. În secunda aia m-aș ridica și aș pleca, mă deranjează și că îi face plăcere să stea cu ea. Nici nu știu ce m-a deranjat cel mai tare. Eu îl știu pe el, el așa e. Îi place afecțiunea, îi place atenția, îi place tot. Ea a văzut și acum stă lipită ca o sugătoare. Nu știu să mă pun (n.r. pe primul loc), nu am simțit nevoia. Nu am avut nevoie să mă pun, că nu mi-a lipsit nimic”, a spus Bianca Ghiurcă, la Insula Iubirii.

Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1

Bianca Ghiurcă/ sursa foto: captură video Antena 1

Ce o deranjează, de fapt, pe Bianca Ghiurcă

Concurenta de la Insula Iubirii a recunoscut că o deranjează orice prezență feminină aproape de Prințul Marco. Biancăi nu îi convine atenția pe care i-o oferă ispita feminină soțului ei.

„Chimie e prea mult, dar văd că se înțeleg mult. Chimie poate duce în altă parte. Mă deranjează orice prezență feminină lângă el în general”, a spus șatena, la bonfire.

VEZI ȘI: Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat

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