Tensiunile din culisele emisiunii Asia Express continuă să iasă la iveală și după încheierea competiției. Valerie Lungu a revenit acasă, însă experiența trăită pare să fi lăsat în urmă nemulțumiri pe care vedeta nu le-a exprimat pe deplin până acum. Deși în timpul show-ului a încercat să evite conflictele și să nu escaladeze discuțiile, aceasta a lăsat să se înțeleagă că au existat mai multe momente tensionate cu Maurice Munteanu, unele dintre ele petrecute în afara camerelor de filmat.

În ultimele zile, interacțiunile dintre concurenți au fost intens comentate, iar relațiile formate în timpul aventurii au devenit subiect de interes pentru public. Dacă în fața camerelor anumite situații au fost surprinse și prezentate telespectatorilor, se pare că o parte dintre nemulțumiri au rămas nespuse. Valerie Lungu a sugerat că ar avea suficiente informații despre Maurice Munteanu pentru a face publice anumite episoade din timpul competiției, însă, până în prezent, a ales să nu intre în detalii.

Ce declarații a făcut Valerie despre Maurice

Influencerița a dat de înțeles că nu a fost implicată în toate discuțiile care au avut loc între concurenți și că, în anumite momente, a preferat să păstreze o atitudine rezervată, chiar dacă lucrurile nu au fost întotdeauna confortabile pentru ea. În opinia sa, unele situații au fost interpretate greșit, iar gesturi sau comentarii aparent banale au ajuns să fie transformate în motive de conflict.

Unul dintre episoadele care ar fi stat la baza neînțelegerilor dintre Valerie și Maurice ar fi avut loc încă de la începutul călătoriei, în aeroport, când concurenții discutau despre organizarea cazării și despre posibilitatea ca cei doi să împartă același spațiu de dormit. Propunerea ar fi fost privită cu rezerve de Valerie, care ar fi explicat că nu se simte foarte apropiată de Maurice, însă nu ar fi avut intenția să creeze o situație neplăcută sau să îl jignească.

„Crede-mă, nu am fost vocală cu Maurice sau Raluca. Am informații, dar sunt mult prea decentă să le spun. Eu consider că am fost destul de decentă în vocabular. Au mai fost momente pe parcurs în care s-au agățat de mine, de numele meu. Totul a început cu Maurice din aeroport, când s-au făcut niște înțelegeri, când a venit Gabi să mă întrebe dacă vreau să dorm cu Maurice în iurtă și i-am zis că nu prea ne înțelegem, dar e ok, doar nu o să sar pe om, și asta el a considerat o bârfă. Eu nu am nimic personal cu el. Dimineața s-a supărat că i-am zis că sforăie”, a spus Valerie în cadrul podcastului Face to Face.

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