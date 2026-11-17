Andrușca s-a făcut remarcată încă din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, când a reușit să îl facă pe Andrei Lemnaru să cadă în ispită, deși acesta avea o relație cu Ella Vișan. Tânăra a atras atenția și prin aparițiile sale, dar și prin pasiunea pentru tatuaje pe care le are în mai multe zone ale corpului. Acum, însă, aceasta își dorește o schimbare importantă și a început un proces de îndepărtare a tatuajelor.

Andreea Aurică, cunoscută publicului drept Andrușca, are 27 de ani și lucrează ca hairstylist. După experiența din sezonul 9, aceasta s-a întors în Thailanda și pentru cel de-al zecelea sezon al reality-show-ului de la Antena 1, unde și-a demonstrat din nou abilitățile de ispită.

De această dată, a reușit să se apropie de Ionuț Mocaniță, concurent pe care inițial îl refuzase la una dintre întâlniri. Cei doi au continuat relația și după încheierea filmărilor, formând în prezent un cuplu.

Andrușca renunță la tatuajele sale

Dincolo de viața sentimentală, Andrușca a luat o decizie importantă în ceea ce privește aspectul său fizic. Deși în trecut și-a arătat de multe ori aprecierea pentru tatuaje, aceasta a început ședințele de îndepărtare a lor de pe întregul brațul. Zona este aproape complet acoperită de un tatuaj complex, cu motive florale, elemente decorative și portrete.

Procesul este însă unul de durată, iar tânăra a ajuns deja la cea de-a patra ședință. Aceasta a explicat că fiecare întâlnire este dedicată unei porțiuni noi de piele, urmând ca ulterior să revină asupra zonelor tratate, la intervale de aproximativ cinci săptămâni.

Andrușca estimează că va mai avea nevoie de câteva luni bune până când va obține rezultatul dorit și va scăpa complet de tatuajele de pe braț.

„Dragilor, când vă spun ca sunt la a 4-a ședință, nu mă refer la aceeaşi zonă, știți foarte bine ca îmi scot toată mâna, iar zonele pe care le scoatem sunt întotdeauna zone noi, până terminăm toată mâna, după care, revenim după 5 săptămâni peste zona deja scoasă, și tot aşa până rămânem cu pielea curată. Deci, procesul va dura câteva luni bune sper ca v-am lămurit.”, a scris Andrușca pe Instagram.

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