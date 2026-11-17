Gabi Torje s-a întors din America în urmă cu câteva zile, însă revenirea în România nu a fost lipsită de neplăceri. Marele câștigător al emisiunii Asia Express se confruntă cu o problemă care îi afectează odihna și a decis să le ceară ajutorul urmăritorilor săi din mediul online. Fostul fotbalist speră să găsească o soluție cât mai repede, după ce nopțile au devenit tot mai dificile.

Gabi Torje este unul dintre sportivii cunoscuți din România, cu o carieră impresionantă în fotbal. Participarea la Asia Express le-a oferit telespectatorilor ocazia să îl descopere și dincolo de terenul de sport, iar victoria obținută în competiție i-a adus și mai multă apreciere din partea publicului.

Fostul fotbalist este foarte activ pe rețelele de socializare, unde împărtășește frecvent întâmplări din viața personală și profesională. De această dată, însă, nu a venit cu o veste despre o nouă experiență, ci cu o situație pentru care speră să primească recomandări de la cei care au trecut prin ceva asemănător.

Cu ce se confruntă Gabi Torje după ce s-a întors din America

După încheierea filmărilor pentru Asia Express, desfășurate în primăvara acestui an, Gabi Torje s-a întors la activitățile sale obișnuite și la iubita sa. În lunile care au urmat, acesta nu a renunțat nici la călătorii, iar recent a ales să petreacă o perioadă în Statele Unite ale Americii. După vizita peste Ocean, întoarcerea acasă i-a dat însă programul de somn peste cap.

Situația cu care se confruntă poartă numele de jet lag, un fenomen care apare atunci când organismul are nevoie de timp pentru a se adapta la diferența de fus orar. Astfel că schimbarea rapidă a orei poate afecta ritmul biologic și provoacă insomnie, oboseală și treziri la ore neobișnuite.

Gabi Torje le-a povestit urmăritorilor că, deși au trecut cinci zile de la revenirea din America, continuă să se trezească în fiecare dimineață în jurul orei 4-5, chiar dacă adoarme la miezul nopții.

„Am venit de cinci zile din America. În fiecare seară, adorm la 23:30-00:00 și mă trezesc exact la 4-5 dimineața. Cei care ați călătorit mai mult peste Ocean, poate îmi dați și mie un sfat, ce să fac, pentru că simt că sunt zombie. Poate mă ajutați cu un sfat, ceva, cum să fac să îmi revin mai repede cu fusul ăsta orar, că de la Los Angeles până aici, 10 ore diferență, cam asta s-a întâmplat. Numai invers dorm”, a transmis Gabi Torje, pe Instagram.

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