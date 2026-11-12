Gabi Torje a petrecut în club alături de Mirela Vaida, după ce a câștigat Asia Express. Imaginile care spun totul

Gabi Torje și Mirela Vaida au fost în club după marea finală
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S-au luptat intens timp de 10 săptămâni, apoi a venit și răsplata! După ce s-a aflat că Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat finala Asia Express, fostul fotbalist a sărbătorit victoria într-un club, alături de colegele sale din emisiune, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Avem imaginile care spun totul despre cei trei!

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express, după 10 săptămâni de competiție. Cei doi s-au confruntat în marea finală cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă, demonstrând că sunt rapizi, determinați și că pot face față tuturor provocărilor.

Finala a avut loc aseară, miercuri, 11 noiembrie 2026, iar cele două echipe s-au întrecut în Shanghai pentru a pune mâna pe marele premiu, după o cursă plină de provocări.

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Foto: Captură Antena 1

Gabi Torje și Mirela Vaida au fost în club împreună

După 10 saptămâni de probe intense, concurenții au avut frâu liber la distracție. După anunțarea câștigătorilor, Gabi Torje nu a pierdut timpul și a mers într-un club pentru a sărbători. Fostul fotbalist nu a fost singur, ci a avut alături două dintre fostele sale colege de competiție, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două au fost eliminate înainte de marea finală și au rămas împreună cu Irina Fodor pentru a-i întâmpina pe câștigătorii sezonului 9.

Gabi Torje a ales o ținută relaxată, formată din pantaloni, un tricou negru și o cămașă în carouri, pe care a purtat-o legată în jurul taliei. Nici fostele concurente nu au optat pentru ținute elegante, ci au preferat hainele casual. Oana Tomoiagă a purtat pantaloni negri, un tricou și o cămașă în carouri, în timp ce Mirela Vaida a ales o pereche de pantaloni, un tricou și o jachetă scurtă.

Atmosfera a fost una plăcută, iar cei trei s-au distrat pe cinste, așa cum se poate observa și în imaginile surprinse în club.

CITEȘTE ȘI: Gabi Torje, mesaj înainte de finala Asia Express 2026: „Acum nu avem ce să facem.” Replica lui Alin Alexuc e savuroasă!

Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express

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