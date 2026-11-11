De ce statul român este obligat să o ajute pe Alina Apostol, românca închisă în China. Ana Birchall: „Aici eu nu mă dau la o parte”

În timp ce Alina Apostol se luptă pentru supraviețuire într-un penitenciar din China, Ana Birchall lansează acuzații dure la adresa clasei politice. Fostul ministru al Justiției tună și fulgeră și spune că autoritățile române nu își îndeplinesc suficient responsabilitatea față de cetățenii aflați în detenție peste hotare! CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

După ce mai multe glasuri au susținut că Alina Apostol nu ar trebui absolvită de pedeapsa din China, Ana Birchall le-a dat replica. Fostul ministru al Justiției a respins ideea că demersurile pentru repatrierea Alinei ar însemna sprijinirea infractorilor. Aceasta a amintit că statul are obligații față de fiecare cetățean. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu cred că cei care merg pe linia «ajutăm infractorii» aleg o direcție greșită. Repet, în cazul acesta, și-a recunoscut vinovăția. Tu, ca stat, ai o obligație față de toți cetățenii tăi.”

Radu Mazăre, exemplul folosit de fostul ministru al Justiției

Ana Birchall a readus în atenție și cazul lui Radu Mazăre. Fostul ministru a amintit că a contribuit la aducerea acestuia în România din Madagascar, într-un interval foarte scurt. Birchall a invocat și prejudiciul de 114 milioane de euro menționat într-o hotărâre judecătorească executorie.

„Eu l-am adus pe Radu Mazăre, o altă extrădare dintr-un alt spațiu, într-o zi și jumătate din Madagascar. Are datorie la statul român 114 milioane de euro. Nu spun cifra asta din ziar, este în hotărârea judecătorească executorie. Atunci, cum mai era cu ajutorul financiar? Pot să vă dau acum 15 exemple în care infractorii au scăpat sau au fost eliberați din închisorile din România, fără să-și achite prejudiciul.”

Ana Birchall cere intervenția statului român

Ana Birchall a spus că situația Alinei Apostol trebuie privită, înainte de toate, ca o problemă umanitară. Potrivit ei, viața unui cetățean trebuie să primeze în fața disputelor despre bani și prejudicii. Aceasta a criticat dur și poziția Ministerului Justiției. Potrivit lui Birchall, instituția nu ar negocia cu autoritățile chineze.

„Cât valorează viața unui om? Despre asta vorbim în momentul de față. Și care este responsabilitatea Ministerului Justiției? Nu este în comunicat însă că ei spun că nu negociază cu partea chineză. Cum adică nu negociezi? Evident că negociezi, ca să obții condițiile cele mai avantajoase pentru transferul unui cetățean român. Putem să stăm să ne acoperim de hârtii și birocrație, să bifăm că am vorbit sau că se dă un telefon la șase luni. Dar asta nu elimină obligația ta, responsabilitatea ta, ca autoritate a statului român, de a avea grijă de drepturile unui cetățean român. Indiferent cum se numește, ce a făcut sau unde este, cetățenia îți aduce anumite drepturi și anumite obligații în sarcina ta, ca stat.”

Ana Birchall nu se va retrage din demersurile pentru Alina Apostol

Deși nu mai ocupă funcția de ministru al Justiției, Ana Birchall spune că nu intenționează să rămână deoparte. Aceasta a promis că va acorda în continuare atenție cazului și va încerca să contribuie la repatrierea Alinei.

„Promit că o să mă uit cu foarte mare atenție și să facem tot posibilul ca să fie adusă acasă. Aici eu nu mă dau la o parte. Eu mi-aș dori ca statul român să arate că are grijă de propriii cetățeni și nu lasă pe nimeni în spate.”

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