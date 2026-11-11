Cum a reușit Ana Birchall să obțină transferul lui Marius Balo din China? Fostul ministrul vrea să o ajute și pe Alina Apostol

Cazul Alinei Apostol, românca închisă în China, readuce în atenție o poveste cu un deznodământ care putea fi diferit. Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a vorbit despre experiența transferului lui Marius Balo din China. La Dan Capatos Show, aceasta a susținut că autoritățile române au întârziat doi ani punerea în aplicare a transferului. Potrivit fostului ministru, Marius Balo ar fi putut ajunge acasă încă din 2019. În schimb, acesta a mai rămas în detenție până în 2021. Birchall pune întârzierea pe seama unor neglijențe din partea română și contestă explicația oficială legată de întârzierea cauzată de pandemia de COVID. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Ana Birchall, despre transferul lui Marius Balo din China

Ana Birchall a dezvăluit că a obținut transferul lui Marius Balo în toamna anului 2019. Cu toate acestea, procedura nu a fost dusă la capăt imediat. Vezi emisiunea integrală aici!

„În cazul lui Marius, eu i-am obținut transferul, dar, după ce am fost dată afară de la Ministerul Justiției, nu au mai pus în aplicare transferul. Marius a ispășit încă doi ani de zile. Oficial, a fost pandemia. Lăsați-mă cu pandemia! Bun, totuși, au fost zboruri. El putea să fie adus acasă imediat. Este păcat, pentru că s-a mai chinuit încă doi ani degeaba, exclusiv din cauza unor neglijențe din partea română. Și, dacă cineva a încercat să continue suferința unui om, arată o micime umană. Eu mă uit la calendar. Eu am obținut transferul lui în toamna lui 2019. În 2021, de ce n-a fost adus acasă?”

Cum a reușit Ana Birchall să obțină transferul lui Marius Balo

Fostul ministru a povestit momentul în care a descoperit scrisoarea trimisă de Marius Balo. Aceasta spune că mesajul românului a impresionat-o și, ulterior, a solicitat întregul dosar. Atunci a descoperit că demersurile anterioare fuseseră, practic, abandonate.

„Într-o seară, după ora opt, mi-a căzut în mână scrisoarea lui. Am citit mult la viața mea și multe scrisori primite de la diverși români. Nu am văzut o scrisoare atât de impecabil scrisă, cu o caligrafie greu de reprodus, absolut impecabilă. Când i-am citit-o, recunosc, nu mi-e rușine să spun, că efectiv am început să plâng. Am spus că nu se poate așa ceva! Am solicitat după aceea tot dosarul. Corespondența cu el era îngropată de câțiva ani. Erau niște demersuri făcute doar ca să bifăm că facem ceva. A doua zi am luat legătura inclusiv cu avocatul lui. Mi-a luat câteva săptămâni și am obligat partea chineză, pentru că noi nu avem tratat reciproc. Eu am creat atunci un precedent. Am vorbit întâi cu ambasadoarea, după aceea cu toți și cu ambasadorul nostru. Toate formalitățile legale și diplomatice au fost impecabile. Le-am spus: dacă nu mi-l dați, eu am terminat. O să-mi pun în funcțiune tot network-ul meu personal și vă dau și în judecată. O să am asistență juridică internațională de la cei mai buni avocați. O să facem un tărăboi internațional. În câteva zile, am avut transferul.”

Fostul ministru a criticat și comunicarea oficială a Ministerului Justiției. Ana Birchall a declarat că statul român trebuie să facă mai mult pentru cetățenii aflați în detenție peste hotare.

„Am văzut și eu un comunicat dat de Ministerul Justiției, într-un limbaj ultra-birocratic. Tu ai obligația, ca stat român, să aperi drepturile cetățenilor tăi. Dacă Marius ar fi fost adus acasă, el nu ar fi stat pentru infracțiunea pentru care a stat atâția ani în China. În România nu ar fi primit atâția ani de pușcărie.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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