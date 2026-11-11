S-a terminat pacea dintre Ilinca Vandici și Andrei Neacșu! Fostul soț a dat-o în judecată ca să-și poată vedea copilul

S-a terminat pacea dintre Ilinca Vandici și Andrei Neacșu! Fostul soț a dat-o în judecată ca să-și poată vedea copilul
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Ilinca Vandici se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, iar fostul soț i-a făcut un ”cadou” total neașteptat: două procese! Se pare că Andrei Neacșu nu mai are acces așa cum și-ar dori la băiețelul pe care îl au împreună și a cerut ajutorul instanței. O veste total neașteptată, ținând cont că cei doi au divorțat în 2023 aparent civilizat, fără tam-tam.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au căsătorit în 2016 și au împreună un băiețel în vârstă de 4 ani, pe nume Zian. Amândoi și-au refăcut viața după ce au divorțat în 2023, iar Andrei a devenit tată pentru a doua oară, cu noua iubită, în 2025.

La rândul ei, Ilinca a anunțat în luna septembrie a acestui an că așteaptă un copil cu Bogdan Boitor, un afacerist originar din Maramureș. Aparent, fiecare împlinit în plan personal, lăsând impresia până de curând că împart armonios custodia lui Zian.

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Se pare că ceva, sau cineva, a detonat liniștea dintre ei, deoarece Andrei Neacșu a pornit un adevărat război în instanță împotriva fostei soții, inițiind două procese. Unul dintre ele pentru programul de vizitare al copilului, ceea ce denotă că nu mai are acces, așa cum și-ar dori, la el.

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Inevitabil apare întrebarea ce anume s-a fi întâmplat între cei doi de s-a ajuns aici? De ce nu s-au înțeles, ca și până acum, și s-a cerut intervenția judecătorilor? Un lucru este cert: relația dintre cei doi s-a alterat considerabil, în ciuda aparențelor.

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Mai mult decât atât, Andrei Neacșu a mai inițiat un proces, al doilea, cu un caracter urgent! De această dată, obiectul cererii este ”ordonanță președințială”, o procedură prin care, de regulă, se obțin măsuri provizorii, într-un timp mai scurt decât într-un proces obișnuit.

Primul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 23 noiembrie, la Judecătoria Buftea.

Mai mult ca sigur și acest demers juridic este folosit de Andrei Neacșu pentru stabilirea temporară a unui program de vizitare, până când judecătorii se pronunță în procesul principal.

Și toată această intrigă vine când Ilinca Vandici își construiește o altă familie alături de Bogdan Boitor, fiul fostului primar din Asuaju de Sus.

Rămâne de văzut ce decizie va lua instanța în privința cererilor depuse de Andrei Neacșu și dacă neințelegerile dintre el și Ilinca Vandici vor escalada în noi procese.

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