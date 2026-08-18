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Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator

De: Maria Roșca 18/08/2026 | 14:25
Mircea Badea a luat-o peste picior pe Ilinca Vandici. Mesajul ironic transmis de prezentator
Mircea Badea continuă seria ironiilor la adresa persoanelor publice din România. Ilinca Vandici este sub lupta prezentatorului TV/ sursă foto: social media
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Mircea Badea continuă seria ironiilor la adresa persoanelor publice din România. Indifernt de domeniu, fie că sunt artiști, muzicieni, politicieni sau prezentatori TV, el nu ratează nicio ocazie prin care să își exprime antipatia față de cei vizați. De data acesata, Ilinca Vandici a fost luată peste picior. 

Mircea Badea revine în atenția publicului cu un nou val de ironii la adresa colegilor de breaslă. Prezentatorul Tv pare să-și fi făcut un obicei zilnic din a-i taxa public pe toți cei care nu îi sunt pe plac sau care afișează comportamente pe care el le consideră ridicole. Indiferent de subiect, el nu ratează nicio ocazie de a-și exprima antipatia prin comentarii sarcastice.

Ilinca Vandici, luată peste picior de Mircea Badea

În calitate de creatoare de conținut în timpul liber, Ilinca Vandici a încărcat pe o rețea de socializare un videoclip în care face unboxing la o geantă care aparține unui brand de lux.  Pentru că a găsit momentul potrivit de a o lua peste picior, Mircea Badea i-a distribuit postare (făcându-i astfel o favoare, fără să vrea), în dreptul căreia a adăugat un comentariu ironic: „Viața trebuie să fie foarte plictisitoare pentru fetele astea”.

sursă foto: Instagram

Cum a reacționat Mircea Badea când a aflat că va fi coleg cu Măruță

După doar câteva luni de pauză, Cătălin Măruță se întoarce în televiziune. Prezentatorul își pregătește revenirea pe sticlă după 18 ani de Pro TV, iar Mircea Badea i-a făcut deja „primirea” la Antena 1.

Vestea că Măruță va conduce din toamnă „Furnicuțele” a făcut rapid turul televiziunilor (vezi AICI detalii), iar reacția lui Mircea Badea n-a întârziat. Realizatorul de la Antena 3 i-a urat „bun venit” noului său coleg de trust într-un mod deosebit și… ironic, semn că noua mutare nu-i prea este pe plac.

„Acum se pune că sunt „coleg de trust” cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu…”, a scris Mircea Badea pe Instagram.

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