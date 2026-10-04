Strategia Mirelei Vaida și a Oanei Tomoiagă la Asia Express: „L-am mințit că suntem numărul 1”

Strategia Mirelei Vaida și a Oanei Tomoiagă la Asia Express: „L-am mințit că suntem numărul 1”
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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă /Foto: Instagram
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În ediția de duminică, 4 octombrie, concurenții au început o nouă etapă în China. Cu cât înaintează în cursă, fiecare își face propria strategie. Echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și-a dat seama ce trebuie să facă pentru a le ușura autostopul. 

Probele de la Asia Express presupun provocări uriașe. Timpul nu este deloc un aliat și asta pentru că cei de pe prima poziție au mereu un avantaj.

Pentru că autostopul este destul de dificil, mai ales în China, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au decis să abordeze o nouă strategie cu șoferii. Ele sunt de părere că, dacă le spun că sunt în marea finală, aceștia vor fi impresionați și nu se vor mai lovi de refuzuri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Strategia Mirelei Vaida și a Oanei Tomoiagă la Asia Express

Mirela Vaida a vorbit cu șoferul care le-a ajutat în prima cursă. Aceasta i-a spus că este ziua finalei și că de șofer depinde dacă vor ajunge să câștige.

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Ele sunt convinse că strategia va funcționa, mai ales că și-au propus să le spună acestora că sunt două surori abandonate, în speranța că vor conduce mult mai repede.

„I-am explicat tot drumul competiție, race, că suntem numărul unu. L-am mințit că suntem numărul 1. Am zis că gata. Le spunem șoferilor că astăzi este finala și că putem câștiga competiția doar datorită lor (…) Deci, noi de acum jucăm în fiecare zi finala. Că suntem două surori abandonate, am crescut la orfelinat, astea prind”, a spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă /Foto: captură video Antena 1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă /Foto: captură video Antena 1

Oana Tomoiagă și-a sărbătorit ziua de naștere la Asia Express

Etapa a cincea a început cu motive de sărbătoare. Oana Tomoiagă și-a sărbătorit ziua de naștere. Concurenta a împlinit 35 de ani și a primit urări din partea colegilor. Irina Fodor le-a pregătit prăjituri, astfel că întreaga echipă a fost îndulcită.

„Astăzi îmi doresc și mai tare să tragem și mai mult, să fim și mai unite, să trecem peste toate obstacolele pe care o să le întâmpinăm în această călătorie pe Drumul Mătăsii. Îmi doresc să jucăm finala. Asta îmi doresc acum, la 35 de ani. Și, bineînțeles, sănătate pentru toți cei dragi ai mei și pentru tine, dragă”, i-a transmis Oana Tomoiagă Mirelei Vaida.

VEZI ȘI: Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în lacrimi la Asia Express. Prin ce au trecut vedetele: „Mă gândeam la suflețelul lui”

Unde au plecat Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, pentru aniversarea lor. Au împlinit 17 ani de la căsătorie: ”N-a avut timp să se plictisească”

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