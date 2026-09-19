Unde au plecat Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, pentru aniversarea lor. Au împlinit 17 ani de la căsătorie: ”N-a avut timp să se plictisească”

Mirela Vaida și Alexandru Vaida au ales să sărbătorească 17 ani de căsnicie într-un decor de poveste. Cei doi au plecat într-o escapadă la Veneția, unde au profitat de câteva momente doar pentru ei, departe de agitația de acasă și de responsabilitățile unei familii numeroase.

Prezentatoarea TV și soțul ei formează un cuplu de 21 de ani și au împreună trei copii. Pentru aniversarea mariajului, aceștia au optat pentru unul dintre cele mai romantice orașe din Italia, iar aventura lor a început încă de la primele ore ale dimineții.

Cei doi au ajuns în Veneția în jurul orei 7:30, când străduțele și podurile erau încă aproape pustii. Au profitat de atmosfera liniștită pentru a explora orașul la pas, însă situația s-a schimbat rapid. La doar câteva ore distanță, zonele turistice au devenit aglomerate, iar cei doi au avut parte de o adevărată provocare pentru a se strecura printre vizitatori și gondole

„Dacă mai punem și cei 4 ani de probe, teste, verificări și perioadă de garanție de dinainte, se fac 21 de ani împreună. Soțul meu este, fără îndoială, un erou. Dar nici nu vreau să-i dau toate meritele… Eu cred că i-a și plăcut! Pentru că, una peste alta, cu mine n-a avut timp să se plictisească niciodată. Și nici nu dă semne că ar începe acum. Așa că am fugit până la Veneția să marcăm momentul. Am ajuns pe la 7:30 dimineața și am prins o Veneție aproape goală, liniștită și însorită. Am zis că ce bine am ales și că e orașul numai al nostru. Două ore mai târziu… se umpluseră străduțele, podurile și gondolele de nu mai știai pe unde să te strecori. Am luat-o la pas, am mers de ne-au ieșit ochii, iar acum ne-am retras puțin la refacere”, a spus Mirela Vaida.

Ce planuri au cei doi pentru cină

După ore întregi de plimbare, Mirela și Alexandru Vaida au luat o pauză pentru a se odihni, însă au păstrat energia pentru seara aniversară. Cei doi au planificat și momente romantice, chiar dacă fiecare pare să aibă propria idee despre cum trebuie să arate o astfel de seară.

Alexandru și-a propus să-i dedice soției o serenadă, în timp ce concurenta de la Asia Express a ales o experiență la înălțime și și-a dorit să ajungă la un sky bar..

„El mi-a promis o serenadă, eu i-am promis un sky bar. Fiecare cu romantismul lui! Vedem unde ne distrăm mai tare”, a mai spus concurenta Asia Express.

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