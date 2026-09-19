Unde au plecat Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, pentru aniversarea lor. Au împlinit 17 ani de la căsătorie: ”N-a avut timp să se plictisească”

Unde au plecat Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, pentru aniversarea lor. Au împlinit 17 ani de la căsătorie: ”N-a avut timp să se plictisească”
Galerie Foto 12
Unde au petrecut Mirela Vaida și soțul ei aniversarea / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mirela Vaida și Alexandru Vaida au ales să sărbătorească 17 ani de căsnicie într-un decor de poveste. Cei doi au plecat într-o escapadă la Veneția, unde au profitat de câteva momente doar pentru ei, departe de agitația de acasă și de responsabilitățile unei familii numeroase.

Prezentatoarea TV și soțul ei formează un cuplu de 21 de ani și au împreună trei copii. Pentru aniversarea mariajului, aceștia au optat pentru unul dintre cele mai romantice orașe din Italia, iar aventura lor a început încă de la primele ore ale dimineții.

Cei doi au ajuns în Veneția în jurul orei 7:30, când străduțele și podurile erau încă aproape pustii. Au profitat de atmosfera liniștită pentru a explora orașul la pas, însă situația s-a schimbat rapid. La doar câteva ore distanță, zonele turistice au devenit aglomerate, iar cei doi au avut parte de o adevărată provocare pentru a se strecura printre vizitatori și gondole

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

„Dacă mai punem și cei 4 ani de probe, teste, verificări și perioadă de garanție de dinainte, se fac 21 de ani împreună. Soțul meu este, fără îndoială, un erou. Dar nici nu vreau să-i dau toate meritele… Eu cred că i-a și plăcut! Pentru că, una peste alta, cu mine n-a avut timp să se plictisească niciodată. Și nici nu dă semne că ar începe acum.

Așa că am fugit până la Veneția să marcăm momentul. Am ajuns pe la 7:30 dimineața și am prins o Veneție aproape goală, liniștită și însorită. Am zis că ce bine am ales și că e orașul numai al nostru. Două ore mai târziu… se umpluseră străduțele, podurile și gondolele de nu mai știai pe unde să te strecori. Am luat-o la pas, am mers de ne-au ieșit ochii, iar acum ne-am retras puțin la refacere”, a spus Mirela Vaida.

Sursa foto: Facebook

Ce planuri au cei doi pentru cină

După ore întregi de plimbare, Mirela și Alexandru Vaida au luat o pauză pentru a se odihni, însă au păstrat energia pentru seara aniversară. Cei doi au planificat și momente romantice, chiar dacă fiecare pare să aibă propria idee despre cum trebuie să arate o astfel de seară.

Alexandru și-a propus să-i dedice soției o serenadă, în timp ce concurenta de la Asia Express a ales o experiență la înălțime și și-a dorit să ajungă la un sky bar..

„El mi-a promis o serenadă, eu i-am promis un sky bar. Fiecare cu romantismul lui! Vedem unde ne distrăm mai tare”, a mai spus concurenta Asia Express.

CITEȘTE ȘI: Mirela Vaida a vrut să-i ofere unui vânzător ceasul primit de la soț, înainte de plecarea în Asia Express. Care a fost motivul

Câți bani au primit Eduard Hordilă și Radu Isac de la Antena 1, după ce au fost eliminați de la Asia Express

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Remi, dezvăluire neașteptată despre Bianca, după bonfire. Ce a ieșit la iveală despre relația lor: ”Nici mamei nu i-am zis că o iubesc”
Remi, dezvăluire neașteptată despre Bianca, după bonfire. Ce a ieșit la iveală despre relația lor: ”Nici mamei nu i-am zis că o iubesc”
Andrei Bordeianu, noi dezvăluiri despre rănile grave suferite în accident: „Am o mică pareză”
Andrei Bordeianu, noi dezvăluiri despre rănile grave suferite în accident: „Am o mică pareză”
Lora, sinceră despre viața de cuplu cu Ionuț Ghenu! Ce se întâmplă în căsnicia lor
Lora, sinceră despre viața de cuplu cu Ionuț Ghenu! Ce se întâmplă în căsnicia lor
Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian! Cum arată acum mormântul său
Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian! Cum arată acum mormântul său
Marcel Pavel, mesaj special de ziua lui Sasha! Fiul artistului a împlinit 28 de ani
Marcel Pavel, mesaj special de ziua lui Sasha! Fiul artistului a împlinit 28 de ani
Greșeala URIAȘĂ pe care o faci când mănânci pizza! Avertismenul MAESTRULUI nr. 1 în lume
Mediafax
Greșeala URIAȘĂ pe care o faci când mănânci pizza! Avertismenul MAESTRULUI nr. 1 în lume
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
Gandul.ro
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”
Digi24
Șoșoacă inventează nenorociri la televiziunea rusă: „Politicienii de la putere se duc în munți și opresc apa românilor”
BĂSESCU, pronostic INCREDIBIL. Cine va candida la PREZIDENȚIALE și cine va fi PREMIER
Mediafax
BĂSESCU, pronostic INCREDIBIL. Cine va candida la PREZIDENȚIALE și cine va fi PREMIER
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului
Click.ro
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Digi 24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Digi24
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Ai puțin peste 5.000 de euro? Două mașini din 2019 sunt scoase la vânzare de BT Leasing
Promotor.ro
Ai puțin peste 5.000 de euro? Două mașini din 2019 sunt scoase la vânzare de BT Leasing
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Lidl lansează o carne hibridă „unică” ca răspuns la cererea online
go4it.ro
Lidl lansează o carne hibridă „unică” ca răspuns la cererea online
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
Gandul.ro
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Mediafax Italia
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Mediafax Spania
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.