Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian! Cum arată acum mormântul său

Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian! Cum arată acum mormântul său
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Petrică Mâțu Stoian ar fi împlinit 66 de ani/ sursă foto: social media
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Au trecut aproape 5 ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian, iar mormântul său a devenit un loc de pelerinaj pentru familie, prieteni, dar și pentru cei care l-au îndrăgit și iubit ca artist.

Petrică Mâțu Stoian ar fi împlinit vineri, 18 septembrie, 66 de ani. Din păcate, artistul a rămas să fie pomenit doar în gânduri și rugăciuni, în timp ce familia și cei dragi îi păstrează vie memoria pe pământ. Regretatul interpret de muzică populară a încetat din viață pe 6 noiembrie 2021, la vârsta de 61 de ani.

Petrică Mîțu Stoian (Foto: Facebook)

Prică Mâțu Stoian ar fi împlinit 66 de ani

La aproape 5 ani distanță de la trecerea sa în neființă, locul de veci al artistului a devenit un spațiu de pelerinaj pentru familie și cei care i-au îndrăgit glasul. Petrică Mâțu Stoian este înmormântat la Cimitirul Ungureni din Craiova, în apropiere de aleea centrală a cimitirului.

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Memoria artistului a fost onorată printr-un monument funerar deosebit din granit negru, pe care este gravată o fotografie cu bustul acestuia în straie populare, și o cruce din marmură neagră. De asemenea, pe placa funerară este inscripționat un mesaj profund: „Pământul este scena pe care omul apare, își joacă rolul și apoi dispare”. De-a lungul anilor, mormântul lui Petrică Mâțu Stoian a devenit cunoscut de către localnici datorită frumuseții sale, fiind aproape tot timpul acoperit cu flori proaspete și înconjurat de candele aprinse.

De ce a murit Petrică Mâțu Stoian

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la spitalul din Reșița după ce a suferit un șoc septic. După ce a fost infectat cu COVID-19, acesta ar fi urmat un tratament cu terapie hiperbarică de recuperare post-COVID la o clinică privată. Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, medicii ar fi descoperit o posibilă supradoză de medicamente anticoagulante pe care artistul le-ar fi administrat singur, fără recomandarea medicului. Plămânii artistului, și așa afectați de virusul Sars-Cov-2, ar fi cedat.

Nereguli în clinica în care Petrică Mâțu Stoian și-a dat ultima suflare. Adevărul despre medicul care i-ar fi grăbit moartea regretatului artist!

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