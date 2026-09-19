Au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian! Cum arată acum mormântul său

Au trecut aproape 5 ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian, iar mormântul său a devenit un loc de pelerinaj pentru familie, prieteni, dar și pentru cei care l-au îndrăgit și iubit ca artist.

Petrică Mâțu Stoian ar fi împlinit vineri, 18 septembrie, 66 de ani. Din păcate, artistul a rămas să fie pomenit doar în gânduri și rugăciuni, în timp ce familia și cei dragi îi păstrează vie memoria pe pământ. Regretatul interpret de muzică populară a încetat din viață pe 6 noiembrie 2021, la vârsta de 61 de ani.

Prică Mâțu Stoian ar fi împlinit 66 de ani

La aproape 5 ani distanță de la trecerea sa în neființă, locul de veci al artistului a devenit un spațiu de pelerinaj pentru familie și cei care i-au îndrăgit glasul. Petrică Mâțu Stoian este înmormântat la Cimitirul Ungureni din Craiova, în apropiere de aleea centrală a cimitirului.

Memoria artistului a fost onorată printr-un monument funerar deosebit din granit negru, pe care este gravată o fotografie cu bustul acestuia în straie populare, și o cruce din marmură neagră. De asemenea, pe placa funerară este inscripționat un mesaj profund: „Pământul este scena pe care omul apare, își joacă rolul și apoi dispare”. De-a lungul anilor, mormântul lui Petrică Mâțu Stoian a devenit cunoscut de către localnici datorită frumuseții sale, fiind aproape tot timpul acoperit cu flori proaspete și înconjurat de candele aprinse.

De ce a murit Petrică Mâțu Stoian

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la spitalul din Reșița după ce a suferit un șoc septic. După ce a fost infectat cu COVID-19, acesta ar fi urmat un tratament cu terapie hiperbarică de recuperare post-COVID la o clinică privată. Potrivit informațiilor de la vremea respectivă, medicii ar fi descoperit o posibilă supradoză de medicamente anticoagulante pe care artistul le-ar fi administrat singur, fără recomandarea medicului. Plămânii artistului, și așa afectați de virusul Sars-Cov-2, ar fi cedat.

Nereguli în clinica în care Petrică Mâțu Stoian și-a dat ultima suflare. Adevărul despre medicul care i-ar fi grăbit moartea regretatului artist!

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