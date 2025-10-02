Nereguli în clinica în care Petrică Mâțu Stoian și-a dat ultima suflare. Adevărul despre medicul care i-ar fi grăbit moartea regretatului artist!

Petrică Mâțu Stoian a decedat pe data de 6 noiembrie 2021, iar de atunci, s-a demarat o întreagă anchetă pentru a se afla motivul real al tragediei. Avocata familiei a luptat „până la liman”, însă dosarul a fost închis, printr-o ordonanță care ridică multe semne de întrebare. CANCAN.RO a aflat în exclusivitate despre clasarea cazului! În ciuda probelor, medicul nu a fost audiat, iar sora artistului a fost avertizată chiar de către Mâțu Stoian despre concluzia finală a procesului. Detaliile șocante le aflați în rândurile de mai jos!

Petrică Mâțu Stoian a fost o emblemă a muzicii populare. Bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani într-n spital din Reșita. Starea lui s-a agravat când a fost internat într-o clinică privată din Caraș-Severin pentru recuperare post-Covid. Fusese infectat cu virusul la începutul lunii octombrie 2021, iar de atunci ar fi rămas cu sechele pulmonare, însă medicii au folosit anumite proceduri neavizate oficial, fapt pentru care starea lui de sănătate s-a deteriorat brusc. La scurt timp, interpretul a decedat, lăsând în urma sa durere și lacrimi. Adevărul despre medicul care i-ar fi grăbit moartea, dar și despre clinică, abia acum, după aproape 4 ani, a ieșit la iveală! Cazul s-a clasat, dar avocata familiei nu renunță! CANCAN.RO are toate informațiile neștiute până acum!

Adevărul despre medicul care i-ar fi grăbit moartea lui Petrică Mâțu Stoian

Camera hiperbarică era contraindicată în cazul lui Petrică Mâțu Stoian, din cauza rezultatelor analizelor nefavorabile, dar fără a sta pe gânduri, medicul i-a administrat procedura, agravându-i starea de sănătate. Mai mult decât atât, tratamentul nu era nici măcat atestat de Ministerul Sănătății. Ce-i drept, au făcut o cerere pentru aviz, dar a fost respinsă! Și cu toate acestea, doctorul nu a fost audiat, și nici un alt martor, iar cazul a fost clasat fără a fi susținut de vreo probă concretă. Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit că avocata familiei, Carmen Obârșanu a contestat decizia și a trimis actele prin poștă. Dacă procurorul-șef respinge și această contestație, urmează ca demersurile să ajungă direct în instanță.

După moartea interpretului s-au descoperit mai multe nereguli în cadrul clincii. Unitățile implicate nu aveau voie să interneze pacienți, însă o făceau, deși funcționau pe un sistem asemănător cu cel hotelier, conform surselor CANCAN.RO. Inițial, ar fi fost un centru de îngrijire pentru pacienți în stare terminală, iar prin donații și fonduri au cumpărat și camera hiperbarică (cea care i-a agravat starea de sănătate a interpretului).

Conform surselor noastre, medicul care s-a ocupat de artist nu avea un loc de muncă stabil, mutându-se dintr-un spital în altul. Cu toate acestea, a continuat să administreze tratamente controversate, dar așa cum am menționat și în rândurile de mai sus, nici el și nici alți martori nu au fost trimiși spre audiere.

Sora lui Petrică Mâțu Stoian, avertizată de regretatul artist

Coincidență sau nu, chiar în ziua în care avocata a aflat de clasarea cazului, sora lui Petrică Mâțu Stoian l-a visat pe cântăreț. Maria Tarchilă nu își visează des fratele, iar acesta pare a fi un semn, mai ales că sora interpretului a aflat soluția dosarului la ceva timp după ce avocata a fost înștiințată, iar apoi și-a amintit de „întâlnirea din toiul nopții” cu regretatul artist.

