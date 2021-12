Avocata lui Petrică Mâţu Stoian, dezvăluiri tulburătoare din ancheta morţii artistului. Răsturnare de situaţie

Noi detalii apar în ancheta morții lui Petrică Mîțu Stoian. Avocata regretatului artist a dezvăluit că este un malpraxis la mijloc.

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a avut loc chiar după prima ședință de terapie post-COVID cu oxigen hiperbar. Acesta a început să se simtă foarte rău și să tușească sânge.

A fost dus de urgență la Spitalul Reșița, acolo unde câteva ore mai târziu a fost declarat decedat.

Oamenii legii au demarat o anchetă și vor să stabilească cu exactitate care a fost cauza morții sale. Până când nu se vor stabili circumstanțele morții lui Petrică Mîțu Stoian, rudele acestuia nici nu se gândesc la partaj sau la vreo moștenire.

„Nu s-a discutat absolut nimic despre moștenire. Prima dată ne interesează să rezolvăm cum s-a întâmplat să moară acest om, unde este culpa. Va fi și o culpă și o culpă comună, pentru toate serviciile de urgență, dacă au fost implicate în cauză. După aceea o să vedem problema cu bunurile. Dar problema cu succesiunea nu este problema domnului Gușman. Succesiunea este față de moștenitori. (…) Nici familia, nici domnul Gușman nu se grăbește.

Partea materială nu este determinantă acum. Acum problema care se pune este de ce a murit acest om”, a declarat avocata Carmen Obârșanu într-o emisiune TV.

„S-a confirmat că este un malpraxis”

„S-a trimis de la Reșița către IMl Timișoara pentru efectuarea unor analize, s-au efectuat doar o parte. La dosarul penal nu au ajuns aceste rezultate, dar, din câte am înțeles, părerea mea este că s-a confirmat că este un malpraxis, începând de la clinică până la Spitalul Reșița. Pentru clinică, trebuia să i se dea un bilet de trimitere de către un medic specialist, dar nu a fost făcută niciun fel de trimitere. Trebuiau să i se facă niște analize in prealabil, analize care contraindicau acel tratament. Apoi a fost adus la un spital din Reșița unde nu a beneficitat de un consult interdiscplinar, așa cum spune protocolul pentru situația pe care am avut-o noi. Dacă era supus unei consultații interdisciplinare și dacă erau medici cu mai multă atenție, realizau că tratamentul trebuia altfel condus. Primul sfat în medicină este să dai un tratament, dar care să nu facă mai rău. Când i s-a făcut acest tratament, de fapt a mers în extrema cealaltă și uite unde s-a ajuns.

Medicii de la spital trebuiau să asculte. Au ținut pacientul și nu au vrut sălase familia și să îl ia să îl ducă la o clinică de specialitate, cum era cea din Timișioara. Din câte m-am uitat, în afară de medicul cardiologul, medicul ATI și cei de la UPU, niciun pneumolog nu a fost contactat, niciun specialist în chirurgie toracică. Trebuia să beneficieze de un consult și trebuia un tratament bine pus la punct. (…) Cei care fac ancheta medicală trebuie să aibă grijă și să o facă cu bună credință, pentru că dacă vom mai tolera asemenea fenomene de malpraxis, vor mai muri oameni. Și să lase și judecătorii prostiile acelea că medicii sunt supremi și nu trebuie contestați și să ne uităm ce este legal și ce este corect. Trebuie să se facă o cercetare ca lumea, dar vă spun, în cazul lui Mîțu Stoian, omul acesta a murit cu zile”, a mai adăugat aceasta.