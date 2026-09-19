Ce spune Remi Dobre despre iubita lui, Bianca Iotu. Concurentul de la Insula Iubirii susține că partenera lui „ține locul ocupat”

Ce spune Remi Dobre despre iubita lui, Bianca Iotu. Concurentul de la Insula Iubirii susține că partenera lui „ține locul ocupat”
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Remi Dobre/ sursa foto: captură video Antena 1
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Bianca Iotu și Remi Dobre participă la Insula Iubirii sezonul X. Între cei doi este o diferență de 13 ani, iar acesta este principalul motiv pentru care au decis să se înscrie la testul suprem. Relația lor nu este una tocmai roz, astfel că îndoielile au alimentat dorința de a pleca în Thailanda. 

Încă din primele ediții, cuplul a atras atenția prin afirmațiile controversate și apropierile destul de rapide față de ispite. Acum, în cel mai recent episod, Remi a făcut noi declarații despre iubita lui.

În urma imaginilor pe care le-a văzut cu Bianca, el a susținut că ea este cea care „ține locul ocupat”. Mesajul pe care l-a transmis concurentul dă de înțeles că de-a lungul timpului i-ar fi spus partenerei sale că merită ceva mai bun. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Ce spune Remi Dobre despre iubita lui, Bianca Iotu

Vineri, 18 septembrie, la prima ceremonie a focului, organizată pentru băieți, aceștia au văzut imagini cu partenerele lor. După ce concurentul a auzit afirmațiile Biancăi Iotu, nu s-a putut abține și a reacționat imediat.

El a atacat-o în mod direct, spunând că de multe ori i-ar fi sugerat să găsească un alt bărbat, potrivit nevoilor ei, dar ea a continuat să rămână în relație.

„Vorbim despre ocupatul locului. Chiar sunt curios de câte ori am fost eu cel care ținea locul ocupat și de câte ori a fost ea cea care îl ținea ocupat. Tocmai din faptul că țin așa mult la ea, de multe ori, am considerat că distanța de mine îi va face bine și am încercat, însă, văzând că ea în continuare ține locul ocupat…Bianca pentru mine înseamnă foarte mult. Așa de mult înseamnă, încât, uneori, îmi permit să privesc obiectiv situația și să spun că poate nu sunt eu ce are ea nevoie. Îi spun asta, iar ea insistă să țină locul ocupat”, a spus Remi Dobre la Insula Iubirii.

Remi Dobre/ sursa foto: captură video Antena 1

Remi Dobre/ sursa foto: captură video Antena 1

Ce a declarat Bianca Iotu

Bianca Iotu a declarat că și-ar dori ca Remi Dobre să fie prezent în relația lor, să fie constant. De asemenea, a mărturisit că ar fi fost înșelată de concurentul de la Insula Iubirii, iar faptul că este mereu în căutarea atenției altor femei o deranjează.

„Vreau să fie constant, nu azi ești prezent, mâine nu te mai interesează de mine și după cauți validare în alte părți (…) Dacă el chiar nu e capabil și nu vrea să se simtă responsabil pentru o altă persoană în viața lui, să rămână singur, să aibă aventuri, e ok, o iau și eu pe drumul meu, dar nu mă mai căuta”, a spus Bianca Iotu.

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