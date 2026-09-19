Apel disperat făcut de Dorian Popa! Ce i s-a întâmplat lui Babasha

Apel disperat făcut de Dorian Popa! Ce i s-a întâmplat lui Babasha
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Doria Popa și Babasha
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O situație cu care Babasha se confruntă în această perioadă l-a determinat pe Dorian Popa să intervină. Vloggerul a încercat să găsească o soluție și a lansat un apel către locuitorii din Domnești, sperând că aceștia îl pot ajuta pe artist.

Dorian Popa este unul dintre locuitorii cunoscuți ai comunei Domnești, iar printre vecinii săi se află și Babasha. Artistul trece în această perioadă printr-o situație dificilă, după ce a făcut un anunț îngrijorător în legătură cu patrupedul său, Hank.

Problema cu care se confruntă manelistul i-a determinat pe cei din jur să se mobilizeze, iar Dorian Popa a decis să îi vină în ajutor și să facă un apel public către localnicii din Domnești.

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Ce s-a întâmplat, de fapt, cu animalul de companie

Dorian Popa a cerut ajutorul locuitorilor din Domnești pentru găsirea câinelui lui Babasha. Deocamdată, împrejurările în care patrupedul a dispărut rămân neclare. Nu se știe dacă acesta s-a rătăcit sau dacă a fost luat de cineva. Cu toate acestea, vloggerul este optimist și speră că Hank va fi găsit cât mai curând și se va întoarce acasă, la stăpânul său.

„S-a pierdut Hank”, a scris Dorian Popa, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Babasha a făcut, la rândul său, un apel către persoana care ar fi putut lua câinele, în cazul în care dispariția lui nu a fost accidentală. Artistul a transmis că este dispus să îi ofere un alt pui în schimb, cu o singură condiție: Hank să fie adus înapoi acasă.

„Dacă cumva câinele meu este furat și nu rătăcit, jur că îți cumpăr eu un pui, dacă îl înapoiezi”, a fost anunțul lui Babasha.

Sursa foto: Social media

Cum îl alintă Babasha pe micuțul Cairo

De când a devenit tată pentru prima dată, Babasha trăiește una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Artistul a povestit recent despre relația cu fiul său, Cairo, și a dezvăluit și cum obișnuiește să-l alinte.

Spre amuzamentul celor care îl urmăresc, manelistul are un mod mai puțin obișnuit de a-și striga băiețelul. Uneori îi spune „țăran”, iar alteori „căpălău”.

„Țărane îi spun. Ce faci, băi, țărane?, așa îi spun. Sau…căpălău. Adică, noi așa ne alintăm. Prima oară facem mișto. Dacă nu faci mișto puțin unul de altul înseamnă că nu ții la celălalt. Mă mint întruna că seamănă cu mine, dar e mă-sa întreg. În primul rând, că e alb ca laptele. Aștept și afta,c e să fac?!”, a mărturisit Babasha.

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