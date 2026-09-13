Dorian Popa nu a mai avut scăpare! Vloggerul a fost luat cu asalt în parcarea subterană

Muncă, muncă și iar muncă! Dorian Popa a avut o zi grea la mall. După ce și-a făcut plinul de țoale de lux, pe care le-a depozitat în două sacoșe (să-și întărească și tricepșii cu aceeași ocazie), influencerul Dorian Popa a fost asaltat de minioni. CANCAN.RO l-a surprins în parcarea subterană, unde o familia l-a „încolțit” pentru niște poze. Afabil ca întotdeauna, Dorian a scos zâmbetul a înaintare și a dat ordin: „Porniți blitzul!”.

A fost suficientă o singură excursie la Hollywood și deja Dorian Popa are altă atitudine când vine vorba de fani! Dorian Popa, 38 de ani, continuă să fie o atracție pentru publicul de toate vârstele, chiar și după ce s-a căsătorit și a ieșit de pe piața matrimonială. Iată-l la Băneasa Shopping City, unde și-a mai satisfăcut niște mici dorințe din copilărie. Nu s-a dus singur (că nu are permis din anumite motive administrative 😀), ci cu șoferul, care l-a și ajutat să țină pungile cu captura de la shopping cât își face Dorian câteva poze, ca să ajute o familie cu contul lor de Instagram. Asta da muncă în folosul comunității, Dorian!

Viața lui Dorian nu s-a schimba foarte mult după căsătoria cu Andreea, tânăra lui soție (27 de ani anul acesta). A rămas același tip de gașcă, simpatic și mereu pe combinații pozitive. Chiar dacă se apropie de 40 de ani, el rămâne super vedeta celor mici. Probabil că indiferent de vârstă Dorian Popa o să fie adorat de copii, exact ca Moș Crăciun!

Dorian Popa nu a mai avut scăpare!

E în elementul său printre prichindei! Se vede că-i place să stea de vorbă cu ei. Și nu doar cu prichindeii din parcarea subterană, ci și cu adolescenții care l-au „hăituit” prin mall până l-au prins la înghesuială și n-a avut încotro, așa că s-a pozat cu ei. Măcar ei nu-l agasează cu comentarii acide, cum a pățit Dorian după ce s-a pozat în față la nea Mihai, la Amzei, cu merdeneaua. A fost haos în zilele acelea pe rețelele sociale, iar Dorian a încasat și el câteva remarci care nu prea i-au picat bine la stomac. Zici că erau făcute cu margarină, nu alta! Detaliile pot fi găsite AICI.

Dorian poartă o ținută complet albă, cu maiou, pantaloni și pantofi sport enormi, în stilul său tipic. Lipsește masivul lanț de la gât pe care îl vedem în general la aparițiile sale pe Youtube când testează mașini. Acum e pe mare modestie. Cât despre Rolls-Royce, mașina de suflet a lui Dorian, aceasta are un look nou, după ce și-a colantat-o la un atelier de detailing, tuning și cosmetică auto. Poate cine știe, într-o zi vedetele vor injecta acid hialuronic în bara mașinilor, să pară mai sexy.

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