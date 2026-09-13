Dorian Popa nu a mai avut scăpare! Vloggerul a fost luat cu asalt în parcarea subterană

Dorian Popa nu a mai avut scăpare! Vloggerul a fost luat cu asalt în parcarea subterană
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Muncă, muncă și iar muncă! Dorian Popa a avut o zi grea la mall. După ce și-a făcut plinul de țoale de lux, pe care le-a depozitat în două sacoșe (să-și întărească și tricepșii cu aceeași ocazie), influencerul Dorian Popa a fost asaltat de minioni. CANCAN.RO l-a surprins în parcarea subterană, unde o familia l-a „încolțit” pentru niște poze. Afabil ca întotdeauna, Dorian a scos zâmbetul a înaintare și a dat ordin: „Porniți blitzul!”.

A fost suficientă o singură excursie la Hollywood și deja Dorian Popa are altă atitudine când vine vorba de fani! Dorian Popa, 38 de ani, continuă să fie o atracție pentru publicul de toate vârstele, chiar și după ce s-a căsătorit și a ieșit de pe piața matrimonială. Iată-l la Băneasa Shopping City, unde și-a mai satisfăcut niște mici dorințe din copilărie. Nu s-a dus singur (că nu are permis din anumite motive administrative 😀), ci cu șoferul, care l-a și ajutat să țină pungile cu captura de la shopping cât își face Dorian câteva poze, ca să ajute o familie cu contul lor de Instagram. Asta da muncă în folosul comunității, Dorian!

Dorian Popa face poze cu o familie în parcarea subterană

Viața lui Dorian nu s-a schimba foarte mult după căsătoria cu Andreea, tânăra lui soție (27 de ani anul acesta). A rămas același tip de gașcă, simpatic și mereu pe combinații pozitive. Chiar dacă se apropie de 40 de ani, el rămâne super vedeta celor mici. Probabil că indiferent de vârstă Dorian Popa o să fie adorat de copii, exact ca Moș Crăciun!

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Dorian Popa nu a mai avut scăpare!

E în elementul său printre prichindei! Se vede că-i place să stea de vorbă cu ei. Și nu doar cu prichindeii din parcarea subterană, ci și cu adolescenții care l-au „hăituit” prin mall până l-au prins la înghesuială și n-a avut încotro, așa că s-a pozat cu ei. Măcar ei nu-l agasează cu comentarii acide, cum a pățit Dorian după ce s-a pozat în față la nea Mihai, la Amzei, cu merdeneaua. A fost haos în zilele acelea pe rețelele sociale, iar Dorian a încasat și el câteva remarci care nu prea i-au picat bine la stomac. Zici că erau făcute cu margarină, nu alta! Detaliile pot fi găsite AICI.

Dorian poartă o ținută complet albă, cu maiou, pantaloni și pantofi sport enormi, în stilul său tipic. Lipsește masivul lanț de la gât pe care îl vedem în general la aparițiile sale pe Youtube când testează mașini. Acum e pe mare modestie. Cât despre Rolls-Royce, mașina de suflet a lui Dorian, aceasta are un look nou, după ce și-a colantat-o la un atelier de detailing, tuning și cosmetică auto. Poate cine știe, într-o zi vedetele vor injecta acid hialuronic în bara mașinilor, să pară mai sexy.
CITEȘTE ȘI:

Mircea Badea a pus tunurile pe Dorian Popa! „Aia cu merdenelele tot muncă în folosul comunității e?”

NU RATA!

Dorian Popa, prins cu minciuna. Și comedianții l-au luat peste picior „Bro, omul are branhii. Ia uitați ce i-a generat ChatGPT-ul!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bianca Drăgușanu a ieșit la masă cu 500.000 € la „purtător”! Cine îi ține companie după despărțirea de Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a ieșit la masă cu 500.000 € la „purtător”! Cine îi ține companie după despărțirea de Gabi Bădălău
EBA, „fashion icon” la pompă! Cât a scos din buzunar fiica fostului președinte pentru un plin
EBA, „fashion icon” la pompă! Cât a scos din buzunar fiica fostului președinte pentru un plin
Oana și Vlad Gherman au „înghețat”. Oare ce le-a arătat?!
Oana și Vlad Gherman au „înghețat”. Oare ce le-a arătat?!
Iuliana Pepene, la cafeluță cu un „pachet” de mușchi! Prezentatoarea Antena 1 și bărbatul care o ține în formă au mutat „antrenamentul” la terasă
Iuliana Pepene, la cafeluță cu un „pachet” de mușchi! Prezentatoarea Antena 1 și bărbatul care o ține în formă au mutat „antrenamentul” la terasă
Cum arată o zi obișnuită din viața Mădălinei Pamfile. Ce a făcut fosta asistentă TV după ce a golit farfuria + Cine i-a ținut companie
Cum arată o zi obișnuită din viața Mădălinei Pamfile. Ce a făcut fosta asistentă TV după ce a golit farfuria + Cine i-a ținut companie
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Cum încearcă patronii Colectiv să iasă din închisoare: „Ghinion, hazard, succesiune de evenimente nefericite”. Motivarea judecătorilor care le-au refuzat eliberarea condiționată
Gandul.ro
Cum încearcă patronii Colectiv să iasă din închisoare: „Ghinion, hazard, succesiune de evenimente nefericite”. Motivarea judecătorilor care le-au refuzat eliberarea condiționată
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
Adevarul
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
„Cel mai stresant drum”. Ce a pățit o VEDETĂ pe Autostrada Moldovei
Mediafax
„Cel mai stresant drum”. Ce a pățit o VEDETĂ pe Autostrada Moldovei
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Daniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”
Click.ro
Daniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Digi 24
Kirilo Budanov: Europa se trezește în fața războiului hibrid al Rusiei. „Economisiți-vă sângele și banii, folosiți experiența noastră”
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Cum încearcă patronii Colectiv să iasă din închisoare: „Ghinion, hazard, succesiune de evenimente nefericite”. Motivarea judecătorilor care le-au refuzat eliberarea condiționată
Gandul.ro
Cum încearcă patronii Colectiv să iasă din închisoare: „Ghinion, hazard, succesiune de evenimente nefericite”. Motivarea judecătorilor care le-au refuzat eliberarea condiționată
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Mediafax Italia
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Mediafax Spania
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.