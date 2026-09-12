Bianca Drăgușanu a ieșit la masă cu 500.000 € la „purtător”! Cine îi ține companie după despărțirea de Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a ieșit la masă cu 500.000 € la „purtător”! Cine îi ține companie după despărțirea de Gabi Bădălău
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Bianca Drăgușanu știe întotdeauna cum să atragă toate privirile, iar de această dată nu doar apariția sa impecabilă a fost în centrul atenției, ci și bolidul de lux cu care și-a făcut apariția. Blondina a fost surprinsă de CANCAN.RO alături de o prietenă, într-o ieșire relaxată prin Capitală. Cele două au mers la un restaurant cunoscut, iar imaginile vorbesc de la sine: eleganță, stil și foarte mulți cai-putere! În total, cam 500.000 de euro. Să le luăm la rând!

Recent ieșită dintr-o nouă despărțire de Gabi Bădălău, (CANCAN.RO v-a oferit toate detaliile AICI) Bianca pare că și-a găsit metoda perfectă de a trece peste momentele mai puțin plăcute din plan sentimental. Dacă în trecut prefera vacanțele exotice sau escapadele romantice, acum pare că se refugiază în confortul și luxul pe care i le oferă unul dintre cele mai exclusiviste SUV-uri de pe piață.

Îmbrăcată într-o ținută complet albă, formată din pantaloni largi și un top scurt care i-a pus în evidență silueta, Bianca a coborât dintr-un Bentley Bentayga într-o nuanță roz mat care întoarce capetele instantaneu. Modelul este unul dintre cele mai apreciate SUV-uri premium din lume, iar prețul său poate depăși fără probleme pragul de 250.000 de euro, în funcție de dotări și personalizări. Poate ajunge chiar la 400.000 de euro, dar nu mai rămân bani de ceasuri și genți.

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Bianca Drăgușanu a ieșit la masă cu 500.000 € la „purtător”

După ce a parcat, vedeta a coborât din mașină alături de o prietenă. Cele două par să aibă o întâlnire relaxată. Bianca își permite o ieșire fără fiica ei, la cât muncește bineînțeles că merită și ea o oră de tihnă. Nu e greu să fii influenceriță! Numai pentru părul acela impecabil cât a trebuit să îndure la coafor!

Pe urmă, ar fi și timpul investit în căutarea unui ceas care să exprime forța interioară a Biancăi, care de peste două decenii e mereu cap de afiș în lumea mondenă, de multe ori la propriu, nu doar la figurat. Apoi, trebuie menționat și research-ul pe genți! Bianca e atât de mândră de geanta Burberry că o ridică puțin mai mult decât trebuia, prilej cu care vedem și marginea bustierei de dantelă albă de sub topul divei.

Cât despre Bentley, nu este un secret faptul că vedeta are o slăbiciune pentru mașinile spectaculoase. De-a lungul anilor, Bianca a fost văzută la volanul unor automobile care costă cât un apartament de lux în București, iar pasiunea pentru mașinile exclusiviste pare să fi rămas una dintre constantele vieții sale. Dacă în dragoste lucrurile au fost, uneori, complicate, în materie de automobile gusturile sale au rămas cât se poate de rafinate.

Bianca Drăgușanu, ieșire la masă cu 500.000 de euro la purtător

După ultima ruptură de Gabi Bădălău, diva supremă a României pare să demonstreze că există și alte metode de a-ți ridica moralul. În lipsa unui partener masculin, câteva sute de cai-putere sub capotă par să fie compania perfectă. Și dacă au și o siglă corespunzătoare, sunt imposibil de ignorat.

Bianca Drăgușanu continuă deci să trăiască după regulile pe care și le-a impus singură: lux, opulență, mașini puternice, un aspect întotdeauna impecabil. Cât despre relații, Bianca știe că are balta pește.

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