Bădălău a dispărut, dar Bianca se descurcă! Șatena a ieșit la vânătoare de bijuterii cu Range Rover-ul Evoque

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Bianca Drăgușanu se află într-o perioadă în care își face singură toate poftele! De când s-a despărțit de Gabi Bădălău, diva supremă își vede liniștită de viața ei, iar dacă există ceva ce știe să facă foarte bine, atunci când are timp liber, este să se răsfețe. CANCAN.RO a surprins-o pe vedetă la Băneasa Shopping City, de unde nu a plecat cu mâna goală. Vezi mai jos pentru ce și-a cumpărat Bianca!

De cele mai multe ori, atunci când Bianca Drăgușanu își face apariția în public, ne așteptăm să vedem ținute spectaculoase, tocuri înalte, părul perfect coafat și accesorii atent alese. De data aceasta, CANCAN.RO a întâlnit-o pe divă la cumpărături, unde a optat pentru o apariție mult mai relaxată.

Bianca Drăgușanu a făcut o sesiune de cumpărături

Bianca Drăgușanu a făcut o sesiune de cumpărături

Bianca Drăgușanu s-a răsfățat singură

Îmbrăcată într-o ținută în nuanțe vernil deschis, cu blugi care să-i pună în evidență silueta de model, diva supremă ne-a arătat că poți arăta impecabil, chiar și atunci când renunți la ținutele ultra-glam. Cu părul lung, perfect întins, și o pereche de saboți eleganți de culoare crem în picioare, vedeta a pornit la cumpărături. Am spune minore, dar cred că, bonul fiscal a cântărit mai mult, și o să înțelegeți pe parcurs de ce spunem asta.

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Prima oprire a fost la Oysho, unde Bianca a avut de rezolvat câteva treburi. Vedeta a intrat în magazin, și după ce a analizat articolele vestimentare, a ajuns în zona caselor de marcat, unde, diva a schimbat câteva produse. Semn că cele alese inițial nu au trecut testul divei… fie mărimea n-a fost pe placul ei, fie oglinda i-a dat un alt verdict.

Dar sesiunea de shopping nu s-a terminat aici. Bianca a schimbat registrul și a trecut de la haine la… aur. Când vine vorba de bijuterii, vedeta nu se încurcă cu metale ușoare și se răsfață pe măsură. Diva a ajuns la Aurgram Băneasa, unde a zăbovit suficient timp cât să plece cu o nouă achiziție.

După ce și-a terminat runda de shopping, Bianca Drăgușanu nu a mai pierdut vremea. A ieșit din centrul comercial și s-a îndreptat către mașina sa, un Range Rover Evoque, un bolid de lux care se potrivește perfect cu imaginea sa de divă pe care și-a construit-o în de-a lungul anilor.

Cu pungile de cumpărături la purtător, căci până și din ele a făcut un accesoriu, Bianca s-a urcat la volan și a plecat rapid..

Despărțirea de afacerist, care a avut loc în luna iulie ( VEZI AICI), pare să nu fi dat deloc peste cap ritmul de viață al divei supreme. Dacă ne-am fi așteptat ca Bianca Drăgușanu să-și înece amarul în ciocolată, cu ochii în lacrimi și capul afundat în pernă, ei bine, ne-am fi înșelat amarnic. Vedeta pare mai bine ca oricând, se descurcă pe cont propriu și, de ce nu, își mai face din când în când, și câte un mic răsfăț… cu aur!

VEZI ȘI: Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică. Decizia luată după ani de transformări: „O să remediez situația!”

CITEȘTE ȘI: Cine este bărbatul în brațele căruia Bianca Drăgușanu se distrează după despărțirea de Gabi Bădălău. Ce afacere are

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