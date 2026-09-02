Paga, răsfățat de fane pe plajă! Câteva domnișoare i-au trimis o atenție la șezlong, sub ochii blondei care îl însoțea. Cum a reacționat agentul imobiliar

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Pe celebrul agent imobiliar Paga îl știe toată lumea. Și, dacă se întâmplă cumva să nu-i recunoști chipul, tatuajele sunt acolo să rezolve misterul. Greu de confundat, greu de ratat. De data acesta, CANCAN.RO l-a surprins la malul mării, însoțit de o doamnă blondă misterioasă, însă nu aceasta este cea mai picantă informație, ci turnura pe care au luat-o lucrurile la un moment dat. Vă dăm imediat toate detaliile, pentru că se pare că agentul imobiliar e tare căutat de fane, care nu știu ce să mai facă să-i intre în grații. 

Paga a ieșit la malul mării alături de o blondă misterioasă, iar cei doi păreau să fi venit cu obiective complet diferite. Dacă doamna și-a găsit rapid liniștea la umbră și s-a refugiat într-o carte, el pare că nu a reușit să obțină același lux. Nimic nu părea să anticipeze ce urma să se întâmple. Cei doi stăteau liniștiți pe șezlonguri și se bucurau de ultimele raze de soare, când la un moment dat se apropie o domnișoară de la bar cu un pahar de prosecco. Nimic neobișnuit până aici, nu-i așa? Majoritatea se bucură de un pahar care să-i mai răcorească la plajă. Doar că de data asta, nimeni nu comandase nimic. Să fi fost o neînțelegere? Nah, s-a jucat la țintă!

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Cum au încercat domnișoarele să-l ademenească pe Paga la plajă

Domnișoara chelneriță vine și așează paharul cu prosecco pe masă, în partea lui Paga. Uimirea s-a instalat rapid pe chipul agentului imobiliar, care face și un semn cu mâna, spunându-i, probabil, că nu a comandat nimic și s-a văzut nevoit să refuze băutura. Surpriza, de fapt, venise de la câteva șezlonguri mai încolo, din partea unor domnișoare care au decis să facă ele primul pas. Se pare că Paga este mai obișnuit cu scenariul clasic, în care domnul trimite băutura către domnișoară, nu invers. De data aceasta însă, rolurile s-au inversat, domnișoarele au trimis prosecco, dar Paga nu a primit oferta.

Paga a refuzat paharul cu prosecco pe care i l-au trimis admiratoarele

Fără negocieri ori vizionări, agentul imobiliar a refuzat politicos paharul, iar chelnerița s-a întors cu prosecco-ul la expeditor. Gestul domnișoarelor rămâne însă unul curajos. Nu au ținut cont de faptul că bărbatul nu se afla singur la plajă și au luat inițiativă, însă, din păcate pentru ele, fără succes. Cât despre Paga, un lucru este cert, nu duce lipsă de admiratoare. Nu putem să nu ne întrebăm dacă se lovește de scenarii similare și atunci când încearcă să vândă proprietăți.

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