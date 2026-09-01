Aza Gabriela a încercat să deruteze lumea în benzinărie! Strategia logodnicei lui Horațiu Moldovan a eșuat

Aza Gabriela a încercat să deruteze lumea în benzinărie! Strategia logodnicei lui Horațiu Moldovan a eșuat
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Consumă mult, sau și ea bagă de 50 de lei, ca toată lumea? 😀 Aza Gabriela, pe numele său real Gabriela Amzaru, își iubește atât de mult mașinuța sa, un Seria 2 surprinzător de puternic pentru o fată, că merge la benzinărie mai des decât un șofer de taxi. CANCAN.RO a surprins-o din nou pe iubita lui Horațiu Moldovan în timpul unor deplasări de rutină. Benzină, unghii, machiaj, lucruri absolut necesare unei femei tinere și dinamice.

Aza Gabriela este și de data asta îmbrăcată cu mare aplomb. Poartă o pereche de pantaloni (stați liniștiți, ajungem imediat și la bustieră) de culoarea margarinei de calitate (ar fi indecent să vorbim despre unt zilele astea). Pantaloni asortați cu o șapcă de vedetă incognito. Ca să deruteze paparazzii, Aza Gabriela nu poartă ochelari de soare! Nice try, dar ce facem cu poșeta Louis Vuitton de pe braț? N-ai cum să nu o remarci. Bun. Cât despre bustieră, ea este încăpătoare, albă și situată deasupra buricului. Talia tinerei iubite a lui Horațiu Moldovan este o încântare, până și cifra octanică a benzinei din stație a crescut cu vreo 5% când a coborât din mașină.

Aza Gabriela în benzinărie, cu o bustieră frumoasă

Aza Gabriela n-are timp de figuri, bagă benzină, plătește și pleacă rapid spre destinația principală a zilei, salonul. În toate aparițiile, ea a demonstrat o grijă absolută la toate detaliile care țin de înfrumusețare. Contul ei de Instagram, unde are 177k de followeri, este practic un recital de conștiinciozitate estetică.

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Cântăreața este foarte serioasă, în contrast cu toate aparițiile sale de pe Insta, unde face glumițe și este de-a dreptul exuberantă. Cine știe, poate n-a sunat-o Horațiu să-i spună bună dimineața la cafeluță. Iubitul ei (de fapt logodnicul, dar hai să nu mai apăsăm acest buton) este portarul Horațiu Moldovan care acum joacă în Turcia, mai precis la echipa Eyüpspor din Istanbul, unde l-au împrumutat cei de la Atletico Madrid, unde are contractul.

Cu ocazia transferului, Aza Gabriela a bifat și o vizită pe malurile Bosforului, dar nu prea a avut timp de ieșiri, ea și Horațiu au preferat evenimentele de tip indoor 😀. Ce-i drept, se văd cam rar. Cât despre cererea în căsătorie, logodna aceasta interminabilă (zici că sunt personaje din Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez), mai bine nu intrăm în subiect, este treaba celor doi tineri cum se organizează. Cert e că nu au mai fost anunțuri despre nuntă, ce părea iminentă într-o perioadă.

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NU RATA!

Horațiu Moldovan a venit în “permisie” ca să își răsfețe logodnica. În loc de discuții despre nuntă, au ales ceva mai “savuros”

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