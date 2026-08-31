Romeo Dunca și voluptoasa Valentina lovesc din nou! Cei doi au defilat pe catwalk-ul LOFT-ului, iar ținuta blondinei a lăsat pe toată lumea cu gura căscată

Cine e domnul în pantaloni scurți care și-a scos partenera la LOFT? E atât de sigur pe el că nu are nevoie să se înarmeze cu atributele oficiale ale unui bărbat ce-și scoate femeia în club, gen haine de fiță, pantofi. O pereche de loafers (fără șosete, stați potoliți!) pantaloni scurți, un tricou de biker luat direct de pe sârmă și s-a dus. Dar Valentina a stat probabil cel puțin patru ore să-și bage toate alea prin rochie, și mai ales să se asigure că nu a ieșit nimic prin năvodul negru cu ochiuri largi pe care îl poartă. Așa au fost surprinși de CANCAN.RO Romeo Dunca și iubita lui, Voluptuoasa Valentina, în preajma cunoscutului club din Mamaia.

A fost o nouă noapte la înălțime (are tocuri de 15) pentru Valentina, amorul a la russe al lui Romeo Dunca, fost președinte de Consiliu Județean la Caraș-Severin. Atenție, a la russe pentru că Valentina e originară din Rusia, nu pentru că a cunoscut-o la Ruse la giratoriu, în drum spre Grecia. E un amor nebun. Nebunaticii s-au dus iar în LOFT, locul predilect pentru dezmăț al mamaioților, pe ritmuri contemporane românești, lângă roabe cu șampanie și cu artificii în frapiere.

Pe Romeo și Valentina îi cunoaștem de ceva timp. De exemplu, din imaginile cu „artileria grea” a Valentinei, tot pe plajă la Mamaia (oare nu au altă destinație în Waze?). Imagini colosale AICI.

Desigur, nu e primul an în care Romeo și Valentina vin la Mamaia. Ei sunt mamaioți vechi. Anul trecut, tot prin august, îi vedeam în niște tandrețuri de-a dreptul județene, la șezlong, când Romeo o masa frumos pe burtică (o dădea cu SPF, dar poate avea și o crampă), iar CANCAN.RO a fost acolo și a livrat IMAGINI SAVUROASE.

Acum, Romeo și Valentina sunt pe activități nocturne. S-au bronzat suficient pentru a merge la un black party în LOFT, una dintre celebrele nopți când ținuta obligatorie este negrul. Valentina are o rochie mulată care îi pune în valoare numeroasele investiții estetice la care a apelat de-a lungul timpului.

Cei doi defilează pe un catwalk imaginar la intrarea în club, în timp ce multă lume se dă la o parte ca să-i lase pe cei doi să treacă, din rațiuni de respect, că doar Romeo Dunca are o vârstă, trebuie respectat. Urmează o defilare prin parcare, iar Valentina face un adevărat spectacolo, merge pe tocurile acelea atât de înalte (ai putea face câteva garsoniere în ele, zici că sunt Valentina Towers!) fără să ezite, fără să se împiedice. Doar o femeie care a încercat asta poate aprecia reușita Valentinei. Păcat că nu se dau medalii de aur pentru așa ceva, Valentina ar fi luat Nobelul!



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