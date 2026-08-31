Erika Isac și M.G.L. au făcut pace la piscină. După ce și-a mustrat iubitul în plină stradă, artista a revenit la sentimente mai bune

Erika Isac și M.G.L. au făcut pace la piscină. După ce și-a mustrat iubitul în plină stradă, artista a revenit la sentimente mai bune
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Nici n-a stat să aleagă semințele! Erika Isac, cu un costum de baie care amintește de echipamentul oficial al Braziliei (și nu doar costumul), l-a luat frumos de mânuță pe M.G.L. (probabil ca să-l mai împace, după ce l-a certat în plină stradă – detalii AICI) și l-a dus la piscină, unde CANCAN.RO a fost pe fază și a surprins acest cuplu foarte la modă.

Cântăreața Erika Isac are un iubit foarte mișto, pe Mătăsaru George Leonard, un trapper cunoscut ca M.G.L. Ca la orice tineri de succes, viața lor se învârte în jurul carierei, sălii de fitness și ieșirilor prin oraș. După ce i-am surprins ieșind de la sală, cu Erika în mare formă, admonestându-l pe M.G.L, iată-i la piscină. Remarcăm în primul rând cât de mișto este M.G.L, al cărui corp amintește de un Brad Pitt foarte tânăr, când juca în serialul Dallas (întrebați-o pe bunica dacă nu ne credeți 😀).

Erika Isac mănâncă un pepene cu un costum de baie în culorile Braziliei la piscină

Dacă în videoclipuri par gata să aprindă atmosfera dintr-o singură privire, în realitate Erika Isac și M.G.L. au afișat o normalitate aproape suspectă pentru două vedete din noul val. Nici bine nu au ajuns la piscină că au și intrat în rolurile care i-au făcut celebri pe rețelele sociale: ea, atentă la fiecare detaliu pe care să-l critice cu niște versuri aprige, cu ocheade intense în jur. El, relaxat și preocupat mai degrabă de găsirea celui mai avantajos unghi de bronzat pectoralii. Bravo, bro!

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Erika Isac și M.G.L. s-au împăcat la piscină

Artista a atras toate privirile cu apariția sa, iar costumul de baie ales a făcut cât zece postări pe Instagram. Între două reprize de bronzat și câteva drumuri strategice până la marginea piscinei, Erika și-a verificat telefonul, s-a răcorit cu un pepene roșu și s-a foit pe șezlong. Nu are stare, îi vine să facă o melodie despre ceva, e clar! Fiți cu ochii pe Youtube, lansează acușica un imn al fetelor care merg la piscină și se simt ca un pepene în galantar!

M.G.L, iubitul Erikăi Isac, la piscină

De partea cealaltă, M.G.L. a părut decis să transforme ziua într-o demonstrație practică despre cum să te relaxezi fără să faci absolut nimic. Artistul a schimbat poziția pe șezlong de câteva ori, și a lăsat impresia că nimic nu-l poate scoate din starea de vacanță. Viață de trapper! 

Totuși, din când în când, cei doi mai schimbau câteva vorbe și zâmbeau complice, semn că eventualele tensiuni observate anterior au rămas undeva în urmă. Dacă judecăm după imaginile surprinse de CANCAN.RO, relația lor pare să funcționeze după o regulă simplă: ea conduce, el dă din cap și viața merge mai departe.

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