Ea e Andreea, tânăra de 22 de ani, ucisă de fostul iubit. La scurt timp, și tânărul a fost găsit mort

Sfârșit tragic pentru o tânără de numai 22 de ani. Andreea a fost ucisă cu sânge rece chiar de către iubitul său, subofițer al ISU Neamț. După ce și-a atacat partenera, bărbatul de 24 de ani a fugit de la fața locului, iar ulterior polițiștii l-au găsit spânzurat. Cum s-a întâmplat totul?

Incidentul s-a produs duminică seara, 30 august, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, după ce o tânără fusese grav rănită. Victima era Andreea, o tânără de doar 22 de ani. Aceasta și-a pierdut viața după ce iubitul său a atacat-o cu un cuțit.

„La data de 30 august a.c., în jurul orei 22.35, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Săbăoani au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o tânără este rănită, în localitatea Barticeşti. La faţa locului a intervenit echipa de cercetare din cadrul SIC Neamţ, Serviciul Criminalist Neamţ, BIC Roman şi Birou Criminalistic Roman, victima fiind transportată la spital, unde a fost declarat decesul acesteia”, a transmis luni dimineaţă IPJ Neamţ.

Echipajele de salvare au găsit-o pe tânără grav rănită și au transportat-o la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea și a fost declarat decesul.

Filmul tragediei din Neamț

În urma tragediei, oamenii legii au început cercetările și au vizionat camerele de supraveghere din apropiere. S-ar fi stabilit faptul că, în timp ce femeia se afla în faţa localului unde lucra, a sosit un autoturism, din care a coborât un bărbat, ce a agresat-o fizic.

Era vorba chiar despre iubitul ei, subofițer al ISU Neamț. Se pare că acesta i-a aplicat mai multe lovituri cu un obiect înţepător, iar mai apoi a părăsit locul faptei la bordul autovehiculului. Alarma a fost dată, iar oamenii legii au pornit pe urmele lui.

După ce a plecat din Barticești, bărbatul a mers cu mașina aproximativ 11 kilometri. Acesta a abandonat autoturismul în apropierea satului Pildești, comuna Cordun, iar câteva ore mai târziu poliţiştii l-au găsit spânzurat în pădurea de la marginea localității. Bărbatul era subofițer în cadrul ISU Neamț – Detașamentul de Pompieri Roman.

Cercetările în acest caz au fost preluate de un procuror militar din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași.

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