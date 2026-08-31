Mama Elenei, tânăra care a murit în dubla tragedie de la Marea Neagră, strigăt de durere: ”Doamne, adu-ne copilul acasă”

Mama Elenei, tânăra care a murit în dubla tragedie de la Marea Neagră, strigăt de durere: ”Doamne, adu-ne copilul acasă”
Mesajul mamei Elenei/ sursa foto: social media
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Elena Triboi și iubitul ei, Gheorghe Gheorghiță, au murit într-o tragedie cumplită în data de 29 august. Cei doi se aflau alături de alți prieteni, atunci când au intrat în mare, pe litoralul din Bulgaria. Curenții puternici i-au tras în larg, iar salvamarii nu au mai putut face nimic pentru ei. Mama tinerei, îngenuncheată de durere, a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Elena și Gheorghe erau împreună cu prietenii lor în apropierea orașului Ahtopol, pe litoralul bulgăresc. Aceștia se aflau într-o zonă nesupravegheată, iar în momentul în care au intrat în apă, cei doi au fost trași în larg de curenții puternici, în timp ce unul dintre băieții din grup a reușit să ajungă la mal.

Tragedia petrecută în data de 29 august a îndoliat Republica Moldova, de unde erau originari. Mama Elenei a transmis un mesaj plin de durere pe pagina sa de Facebook. Cuvintele femeii arată durerea pe care o simte și dorul imens pe care îl poartă în suflet.

Mesajul mamei Elenei/ sursa foto: social media

Mesajul mamei Elenei/ sursa foto: social media

Mama Elenei, tânăra care a murit în dubla tragedie de la Marea Neagră, strigăt de durere

Femeia își strigă durerea pe rețelele de socializare, acolo unde a publicat o imagine cu fiica ei, Elena. Rândurile scrise de mama tinerei scot la suprafață dorul imens și refuzul de a accepta că fiica sa a murit.

„Lenuța noastră…
Mândria mamei, fata tatei, cea mai bună soră din univers…
Vino acasă, te așteptăm…
Vino, Floarea noastră, că e atât de trist fără tine…
Noi încă te așteptăm, încă sperăm, încă nu vrem să credem…
Fă, Doamne, o minune!
Adu-ne copilul acasă…
Vino, Lenuța noastră…
Vino, Floarea noastră!
Mama, tata și Vasilică te așteaptăm… acasă”, a scris mama Elenei.

Elena a lucrat în cadrul Centrului Național Anticorupție din Republica Moldova și activa ca inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Reprezentanții CNA au transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanțe după tragedie.

„Vestea că viața ei a fost curmată atât de brusc ne-a cutremurat profund și a lăsat un gol imens în sufletele noastre. Elena a fost un model de profesionalism, dăruire și omenie, iar căldura pe care a adus-o echipei va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră”, a transmis CNA

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