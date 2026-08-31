Are 19 ani și îi face pe fundași să-și înnoade picioarele! Cine este „noul Lamine Yamal” ajuns în Premier League

Brighton & Hove Albion a plătit 28 de milioane de euro pentru un fotbalist de numai 19 ani care este deja comparat cu Lamine Yamal. Nigerianul Zadok Yohanna a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată din campionatul Suediei, deși are în spate doar un an la AIK și foarte puțină experiență la nivel de seniori. Rapid, tehnic și devastator în duelurile unu la unu, puștiul a fost urmărit și de Newcastle și Chelsea. Brighton a câștigat însă cursa, iar acum începe adevăratul examen: Premier League.

Când un puști apare într-un campionat european și începe să dribleze fundașii de parcă ar fi jaloane, comparațiile cu marile vedete ale generației sale apar imediat. De cele mai multe ori sunt exagerate. În cazul lui Zadok Yohanna, însă, comparația cu Lamine Yamal a venit chiar din vestiarul lui AIK.

„Este exact ca Lamine Yamal, wow! Uneori chiar nu știu ce urmează să facă”, spunea fostul său coleg Taha Ayari.

La numai 19 ani, Yohanna pleacă din Suedia pentru 28 de milioane de euro și devine cea mai scumpă vânzare din istoria Allsvenskan.

A plecat de acasă la 12-13 ani pentru fotbal

Drumul său până în Premier League a început în Bauchi, Nigeria. Yohanna a plecat de lângă familie când avea „între 12 și 13 ani” pentru a intra la Ikon Allah Football Academy.

Nu i-a fost deloc ușor.

„Era foarte departe de locul în care trăia familia mea. La început plângeam mult pentru că îmi era dor de toată lumea”, a povestit el.

Tatăl său l-a susținut, iar Yohanna s-a dedicat complet fotbalului. Încă de atunci avea o obsesie pentru dribling. La academie, jucătorii trebuiau să paseze după maximum două atingeri, numai că el uita regula și continua să dribleze. Antrenorul a găsit o soluție pe măsură: i-a spus că trebuie să treacă de doi adversari înainte să aibă voie să paseze.

„Fotbalul este totul pentru mine. Nu există altă alternativă. Există doar fotbal”, avea să spună Yohanna mai târziu.

În 2025, AIK l-a remarcat în timpul unei acțiuni de scouting în Africa. L-a adus în Suedia, l-a ținut o lună la echipa Under-19 și apoi i-a oferit primul contract profesionist.

În 18 meciuri a pus Suedia pe jar

Adaptarea a fost rapidă. În numai 18 partide în toate competițiile pentru AIK, Yohanna a marcat cinci goluri și a oferit patru pase decisive. Unul dintre momentele care l-au propulsat în atenția publicului a venit împotriva lui Halmstad. După ce lovise bara în prima repriză, în minutul 83 a trecut de doi adversari și a marcat golul victoriei.

„Întotdeauna vreau să merg înainte imediat ce primesc mingea. Știu că sunt bun în situațiile unu la unu”, explica el.

Atunci a apărut și comparația cu Lamine Yamal. Portarul experimentat Kristoffer Nordfeldt a mers și el pe aceeași idee: „Toată lumea poate vedea că are un factor X uriaș.”

Ascensiunea este cu atât mai spectaculoasă cu cât Yohanna fusese introdus treptat în echipă. În primele sale șase meciuri de campionat a fost titular doar de trei ori și a evoluat inclusiv ca extremă stângă și fundaș stânga.

În actualul sezon devenise deja titular și își propusese chiar să lupte pentru titlul de golgheter. După numai șapte săptămâni, însă, Brighton a venit după el.

De ce a plătit Brighton 28 de milioane de euro

Yohanna este stângaci, dar evoluează în principal în partea dreaptă într-un sistem 4-3-3. De acolo poate intra spre centru pe piciorul său puternic. Are accelerație explozivă, control foarte bun al mingii și este extrem de periculos în duelurile unu la unu. A demonstrat că poate elimina doi adversari în aceeași acțiune, iar după ce intră spre centru poate șuta sau găsi pase către careul advers.

„Are un arsenal impresionant de calități: dribling, tehnică în careu, o capacitate extraordinară în duelurile unu la unu și un picior stâng foarte rafinat”, spunea Fredrik Wisur Hansen, managerul departamentului de scouting de la AIK.

Înălțimea îl face periculos și la bara a doua. A înscris deja cu capul împotriva lui Elfsborg și în Cupa Suediei, iar inteligența pozițională îi permite să evolueze inclusiv ca mijlocaș ofensiv. Nu este de mirare că Premier League a început să-l urmărească. Newcastle ar fi făcut o ofertă, iar Chelsea ar fi fost, de asemenea, interesată.

Brighton s-a mișcat însă decisiv: 28 de milioane de euro și contract pe cinci ani.

Antrenorul lui Brighton vede în el un jucător care poate face diferența

Fabian Hürzeler este încântat de noul transfer.

„I-am văzut meciurile și calitățile. Este un jucător care poate face diferența în ultima treime.”

Antrenorul german avertizează însă că Yohanna are nevoie de timp pentru a se obișnui cu Premier League.

„Este dinamic, are viteză și îi place să-și atace adversarii. Calitățile și abilitățile sale vor reprezenta un atu real pentru atacul nostru.”

Iar aici apare și marele semn de întrebare al transferului.

Yohanna ajunge în cel mai intens campionat din lume având doar 13 meciuri de campionat în Suedia înaintea plecării. Nici măcar nu a debutat pentru naționala Nigeriei, după ce AIK l-a împiedicat în luna mai să participe la Unity Cup de la Londra.

Premier League nu-i va acorda timpul pe care îl avea în Suedia

Talentul este evident, dar Yohanna trebuie să-și îmbunătățească luarea deciziilor în ultima treime. În Premier League nu va mai avea atât de mult timp cu mingea la picior. O preluare prea lungă sau o decizie întârziată poate fi pedepsită imediat. De asemenea, disciplina defensivă și poziționarea fără minge vor fi atent urmărite. Totuși, stilul arătat la AIK pare potrivit pentru sistemul de pressing intens al lui Brighton. Pentru Yohanna, alegerea clubului englez a fost simplă.

„Dezvoltarea. Felul în care dezvoltă jucătorii. Știu echipele care folosesc jucători tineri, iar Brighton este una dintre ele. Stilul lor de joc mi se potrivește foarte bine.”

A bifat deja primele minute, intrând de pe bancă în victoria cu 3-0 împotriva lui AS Roma într-un meci amical. Momentul semnării contractului a fost însă cel care l-a emoționat cu adevărat.

„Sunt foarte fericit pentru că știu de unde vin. Vreau să-mi fac familia mândră și am reușit asta.” Timid în afara terenului, fără frică atunci când primește mingea

Există și un contrast interesant în personalitatea noului pariu al lui Brighton. În afara terenului, Yohanna este extrem de timid. A mărturisit că se simte stânjenit singur în mulțime și că, în Suedia, avea nevoie de un coleg chiar și pentru a merge la un centru comercial.

Pe teren, timiditatea dispare.

„Vreau să joc în cele mai mari campionate și în Champions League”, spune el.

Primul obiectiv a fost deja atins. La numai 19 ani și după o ascensiune uluitoare de la o academie din Nigeria la AIK și apoi la un transfer de 28 de milioane de euro, Zadok Yohanna este în Premier League.

Acum rămâne partea cea mai grea: să demonstreze că eticheta de „noul Lamine Yamal” este mai mult decât o comparație spectaculoasă făcută după câteva driblinguri.

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