Au milioane în cont și microfonul în mână! Vedetele fotbalului care vor să rupă și topurile

Pentru cei mai mulți fotbaliști, fluierul final înseamnă vestiar, recuperare și pregătirea următorului meci. Pentru câteva vedete ale fotbalului mondial, însă, ghetele sunt schimbate cu microfonul, iar stadionul cu studioul de înregistrări.

Memphis Depay, Rafael Leao, Moise Kean și Alex Iwobi nu tratează rap-ul ca pe o simplă distracție de weekend: au lansat albume și EP-uri, strâng milioane de ascultări și vorbesc despre muzică drept o cale de evadare din presiunea uriașă a fotbalului de elită. Unii sunt deja suficient de serioși încât să te întrebi dacă, după ultimul contract de fotbalist, nu cumva urmează primul turneu adevărat de rapper.

De la gazon direct în studioul de înregistrări

De când eroul Angliei, John Barnes, a livrat celebrul său moment de rap pe piesa New Order „World In Motion”, lansată pentru Campionatul Mondial din Italia din 1990, fotbaliștii par să fi fost atrași aproape inevitabil de lumea hip-hop-ului. De cele mai multe ori, rezultatul este o piesă lansată o singură dată, fie pentru a crea agitație în jurul unui eveniment, fie pentru a mai pune o cărămidă la brandul personal al jucătorului. Există însă și cazuri în care treaba devine mult mai serioasă.

Pentru Memphis Depay, Rafael Leao, Moise Kean și Alex Iwobi, rap-ul reprezintă atât o formă de exprimare creativă, cât și o evadare din presiunea permanentă care vine la pachet cu statutul de fotbalist de elită. Studioul devine un refugiu în care pot vorbi despre bucurie, durere și lucrurile care îi ating personal, fără antrenor pe margine și fără VAR care să verifice fiecare propoziție.

Perfecționându-și abilitățile la microfon în timpul liber, cei patru s-ar putea chiar pregăti pentru ziua în care vor pune ghetele în cui și vor lua definitiv microfonul în mână. Întrebarea este dacă au într-adevăr ceea ce le trebuie pentru a reuși în rap.

Rafael Leao este WAY 45 când lasă mingea și ia microfonul

Rafael Leao este considerat unul dintre cei mai buni jucători de bandă din Europa. Pentru AC Milan a adunat 145 de contribuții la gol în 291 de apariții, iar pentru naționala Portugaliei are 49 de selecții. Hip-hop-ul este însă a doua sa mare dragoste.

Leao și-a arătat pentru prima dată calitățile de MC în 2021, când a lansat EP-ul cu șapte piese „Beginning”, sub pseudonimul WAY 45. Numele provine de la codul poștal 2845 al orașului său natal, Seixal. Doi ani mai târziu a venit primul album de studio, „My Life In Each Verse”, un proiect autobiografic de 17 piese, în care hip-hop-ul este combinat cu soul și R&B.

A fost un proiect ambițios, prin care ascultătorii au putut afla mai multe despre viața sa de familie și sacrificiile făcute în tinerețe, în Portugalia. Totuși, jocurile de cuvinte destul de simple și lipsa variației vocale fac ca ascultarea integrală a albumului să devină uneori obositoare.

Zlatan Ibrahimovic nu s-a lăsat impresionat

În 2025, Leao a lansat „12:12”, iar evoluția sa ca rapper a devenit mult mai evidentă. EP-ul are opt piese, iar fotbalistul sună considerabil mai sigur pe el. A adoptat un trap mai agresiv și a renunțat, măcar pentru câteva minute, la imaginea de vedetă a fotbalului pentru a vorbi despre credință și despre felul în care face față atenției și criticilor publice.

Deocamdată, WAY 45 este mai degrabă un artist independent de nivel mediu pe platformele de streaming decât o forță comercială. Dar pentru Leao banii nu reprezintă principalul motiv pentru care face muzică.

„Întotdeauna mi-am dorit să fac ceva în muzică și simt că mă ajută foarte mult să mă exprim, pentru că sunt timid”, declara el pentru Rolling Stone în 2023. „Sunt o persoană timidă și nu îmi arăt întotdeauna emoțiile și sentimentele. Dar prin muzică pot să fac asta și este pur și simplu ca o altă lume pentru mine.”

Leao intenționează să continue, în ciuda unei recenzii mai puțin diplomatice primite de la fostul său coleg de la Milan, Zlatan Ibrahimovic, după apariția primului album.

„A râs de el și mi-a spus să mă concentrez mai bine pe fotbal!”, a povestit Leao. „Dar ceilalți prieteni ai mei mi-au spus să continui și să-mi văd de treaba mea.”

Când Zlatan îți spune să lași microfonul și să dai în minge, măcar știi că ai primit critica muzicală direct de la sursă, fără menajamente.

Alex Iwobi a făcut istorie în Premier League

Absolvent al academiei lui Arsenal, Alex Iwobi și-a început cariera muzicală sub numele 17. În 2024 și-a lansat primul single, „Don’t Shoot”, pe care apar actualul atacant al lui Ipswich Town, Chuba Akpom, și fostul internațional englez Under-19 Medy Elito. Mesajul central al melodiei era unul serios: descurajarea tinerilor de a intra în lumea violenței stradale. Videoclipul a fost în același timp un omagiu adus copilăriei celor trei în estul Londrei.

Iwobi, devenit între timp un jucător important pentru Fulham și ajuns la 99 de apariții pentru Nigeria, a lansat în același an și „What’s Luv”, o piesă dedicată rădăcinilor sale africane, apoi s-a apucat de un proiect mai amplu. Rezultatul a apărut în aprilie 2026, când Iwobi a devenit primul jucător din Premier League care a lansat vreodată un EP. „More To Life” conține nouă piese.

Iwobi vrea ca lumea să vadă că există viață și după fotbal

EP-ul intră în zona „luxury rap”, unde bravada cântărește mai mult decât versurile cu semnificații foarte profunde, însă proiectul este puternic legat și de originile nigeriene ale fotbalistului. Iwobi are o interpretare clară, producția este excelentă, iar apariția mijlocașului belgian de la Aston Villa, Amadou Onana, pe piesa „Mine” adaugă energie și o doză suplimentară de curiozitate.

Iwobi încă trebuie să-și găsească o identitate sonoră foarte clară, dar există suficiente elemente bune încât să poată avea un viitor pe scenă. Iar fotbalistul vrea ca publicul să descopere și această latură a sa.

„Toată lumea îl cunoaște pe Alex Iwobi fotbalistul, dar simt că a venit momentul ca oamenii să vadă că am și alte pasiuni în afară de fotbal, că îmi place să mă implic în multe lucruri. Și, evident, muzica este unul dintre ele”, spunea el într-un interviu recent pentru Native.

Iwobi insistă însă că muzica nu îl distrage de la profesia principală.

„Nu vreau ca oamenii să creadă că muzica îmi distrage atenția, pentru că, în același timp, fotbalul este profesia mea principală.”

Mutarea la Fulham din 2023 i-a oferit, spune el, mediul perfect pentru a-și dezvolta pasiunea.

„Simt că, de când m-am transferat la Fulham, a fost momentul potrivit. Antrenorul meu îmi dă libertatea să merg și să mă exprim în afara terenului de fotbal. Prietenii mei îmi oferă libertatea asta, iar familia mea îmi oferă libertatea asta. Așa că, atunci când atât de mulți oameni îmi dau undă verde, mă simt încrezător să mă exprim prin muzică.”

Memphis Depay: „Doar să joc fotbal? Asta nu este pentru mine”

Dacă Leao și Iwobi au câte un picior în muzică, Memphis Depay pare să fi intrat deja cu amândouă.

„Să joc doar fotbal, asta nu este pentru mine”, declara Depay pentru HYPEBEAST la începutul acestui an. „Numele meu este mai mare decât fotbalul prin ceea ce trăiesc, ceea ce fac și ceea ce reprezint.”

Internaționalul olandez are în spate o carieră impresionantă. A început la PSV, după care a trecut pe la Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid și Corinthians, ultimul club oferindu-i recent un nou contract.

În paralel, Depay și-a mărit considerabil notorietatea și prin activitatea sa de rapper. A început să lanseze independent muzică în 2017, inspirându-se din istoria familiei sale și din călătoriile prin lume. În 2020 a apărut primul album de studio, „Heavy Stepper”, în care își celebra averea și pasiunea pentru moda de lux, dar vorbea și despre copilărie și lupta sa cu dificultățile vieții.

Albumul se bazează însă prea mult pe clișeele clasice ale rap-ului. Depay a fost chiar obligat să explice că versul „I need money like the Glazers” din piesa „Big Fish” nu era o înțepătură la adresa proprietarilor majoritari de atunci ai lui Manchester United.

Milioane de ascultări și o nouă viață în Brazilia

Depay a strâns milioane de vizualizări și ascultări pe YouTube și Spotify, iar EP-ul colaborativ „Favelas”, lansat în 2025, a arătat o evoluție artistică. Proiectul explorează noua sa viață în Brazilia după transferul la Corinthians și combină cu succes trap-ul cu funk-ul, Depay îmbrățișând cultura locală.

Numai că în vara lui 2026 muzica s-a întâlnit cu scandalul de la club. După o dispută prelungită cu oficialii lui Corinthians, clubul își retrăsese inițial oferta de prelungire a contractului cu doi ani, iar fotbalistul îi acuzase pe conducători de „comportament inacceptabil”.

Până la urmă, prelungirea a fost convenită. Dar la numai 24 de ore după ce revenise și ajutase echipa să ajungă în sferturile Copa Libertadores, Depay a riscat să deschidă un nou front: a lansat videoclipul piesei „Don’t Panic”, în care sediul lui Corinthians apare cuprins de flăcări. Exact genul de videoclip liniștitor pe care vrei să-l lansezi când relația cu șefii tocmai s-a reparat.

Depay spune că focul este doar artă

Momentul a fost cu atât mai sensibil cu cât suporterii protestează împotriva conducerii clubului pe fondul haosului financiar tot mai mare de la Corinthians. Depay a susținut însă că videoclipul fusese „filmat cu luni în urmă”.

„Sper să fie un protest pașnic, în care oamenii să poată exprima calm ceea ce gândesc. În ceea ce privește muzica mea, insist că este doar artă”, a transmis el pe rețelele sociale.

Iar Depay nu are de gând să abandoneze rap-ul.

„Petrec atât de multe ore în studio, îmi investesc propriii bani în sesiuni și videoclipuri, așa că a devenit ceva serios”, a spus fotbalistul, care îi enumeră printre sursele sale de inspirație pe Tupac, Jay-Z și 50 Cent. Și mai are muniție.

„Am suficiente melodii nelansate pentru aproximativ trei albume. Este ceva care mă entuziasmează.”

Moise Kean a ajuns din Serie A direct pe coloana sonoră EA Sports FC

Cariera fotbalistică a lui Moise Kean a început la Juventus, iar atacantul a mai trecut pe la Hellas Verona, Everton și Paris Saint-Germain. Multă vreme a fost acuzat că nu reușește să-și atingă potențialul. Lucrurile s-au schimbat după transferul la Fiorentina în vara lui 2024, după o a doua perioadă dezamăgitoare la Juventus. Atacantul și-a relansat cariera, marcând 35 de goluri în primele 78 de meciuri pentru Fiorentina, performanță care i-a adus și revenirea la naționala Italiei.

Fericirea găsită la Florența l-a făcut să-și ducă și pasiunea pentru muzică la alt nivel. În decembrie 2024, la 26 de ani, Kean și-a lansat primul album solo de rap, „Chosen”, cu 11 piese, adoptând alter ego-ul KMB.

KMB cântă în italiană și engleză și nu se ferește de versuri explicite

Kean alternează italiana cu engleza și folosește versuri explicite. Temele sunt variate: de la încercarea de a echilibra cele două identități, cea de sportiv și cea de artist, până la importanța rezilienței. Și, evident, există și clasica laudă rap despre stilul de viață extravagant. Doar n-o să faci un album hip-hop ca să povestești că ai prins reducere la detergent. Proiectul a primit numeroase aprecieri pentru flow-ul natural al lui Kean și capacitatea lui de a trece credibil din fotbal în muzică.

Dar succesul mai mare urma să vină. Pe 27 martie 2025, Kean a lansat single-ul „BOMBAY”, alături de un videoclip în care apare proeminent grupul său de rap 19F. Piesa a intrat în istoria jocurilor video: „BOMBAY” a devenit prima melodie a unui fotbalist profesionist dintr-un campionat de primă ligă inclusă pe coloana sonoră EA Sports FC.

Până acum, piesa a strâns 1,1 milioane de ascultări pe platformele de streaming.

Și alți fotbaliști au pus mâna pe microfon

Lista fotbaliștilor care au încercat rap-ul este însă mult mai lungă. Fostul jucător al lui Real Madrid și Everton, Royston Drenthe, a încercat chiar să urmeze o carieră muzicală full-time sub numele Roya2Faces, după ce devenise frustrat de fotbal. În 2017 a lansat single-ul de debut „Paranoia”, care a devenit imediat viral. La scurt timp însă, Drenthe a renunțat la muzică și s-a întors pe teren, la Sparta Rotterdam.

Fostul atacant al lui Sunderland Asamoah Gyan, cunoscut mai ales pentru evoluțiile excelente ale Ghanei la Mondialul din 2010, a avut chiar succes în clasamente cu piesa „African Girls”, realizată împreună cu regretatul muzician ghanez Castro. Gyan a primit și premiul pentru Best Hiplife Single la Ghana Music Awards 2010.

Mai recent, fundașul lui Bayern München și al naționalei Canadei, Alphonso Davies, a atras atenția prin aventurile sale muzicale. În timpul pandemiei de Covid-19, Davies a format un grup informal de rap numit Stugang. În februarie 2026, el i-a surprins pe fanii lui Bayern lansând piesa „Munchen my Throne”, prin care și-a sărbătorit prelungirea contractului pe Allianz Arena.

Fostul atacant al lui Liverpool și al naționalei Olandei Ryan Babel a mers chiar mai departe decât Davies în timpul lockdown-ului. A lansat un album hip-hop autobiografic cu opt piese, intitulat „The Autobiography – Chapter 1”. Babel a inclus pe album mai multe atacuri muzicale la adresa unor foști colegi și a vorbit deschis despre relațiile sale cu antrenorii din trecut, printre care Rafa Benitez și Louis van Gaal.

Memphis Depay, Rafael Leao, Alex Iwobi și Moise Kean sunt însă exemplele cele mai clare ale unei generații pentru care fotbalistul nu mai trebuie să rămână într-o singură cutie. Ziua pot marca pe stadion, iar seara pot intra în studio. Rămâne de văzut câți dintre ei vor reuși performanța cea mai grea: să aibă o a doua carieră care să supraviețuiască după ce reflectoarele de pe teren se sting.

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