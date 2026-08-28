Scandal uriaș la vârful fotbalului mondial. UEFA pregătește o plângere penală împotriva lui Gianni Infantino

Scandal uriaș la vârful fotbalului mondial. UEFA pregătește o plângere penală împotriva lui Gianni Infantino
Sursa foto: Profimedia
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Gianni Infantino se confruntă cu unul dintre cele mai serioase scandaluri de când conduce FIFA. UEFA ia în calcul o posibilă plângere penală împotriva președintelui forului mondial, în Elveția, în legătură cu planul prin care o participație de 20% dintr-o nouă companie care urma să gestioneze afacerile comerciale ale FIFA ar fi fost vândută unor investitori privați pentru 4,2 miliarde de dolari.

UEFA a început deja demersurile pentru obținerea unor documente care ar putea fi folosite într-o eventuală procedură penală. Forul european a depus cereri în instanțe din Statele Unite pentru a obține potențiale probe de la fondul de investiții Thrive Capital Management și de la FIFA, potrivit Associated Press.

UEFA ia în calcul o plângere penală împotriva lui Infantino

Miza este planul lui Infantino de a crea FIFA Forward Enterprise, o companie separată care urma să gestioneze afacerile comerciale ale FIFA, inclusiv cele legate de Cupa Mondială.

Investitorii privați ar fi urmat să plătească până la 4,2 miliarde de dolari pentru aproximativ 20% din companie, ceea ce ar fi presupus o evaluare totală de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

UEFA analizează acum dacă modul în care a fost pregătită afacerea ar putea reprezenta administrare frauduloasă în sensul legislației elvețiene.

„UEFA și avocații săi iau în calcul inițierea unei proceduri penale în Elveția împotriva lui Infantino și, posibil, a altor oficiali FIFA pentru administrare frauduloasă, în temeiul articolului 158 din Codul penal elvețian”, se arată într-un document de 56 de pagini consultat de Associated Press.

Afacerea de 4,2 miliarde de dolari, în centrul scandalului

Unul dintre principalele motive de dispută este valoarea la care urma să fie realizată tranzacția.

Potrivit documentului UEFA consultat de AP, suma de 4,2 miliarde de dolari ar putea reprezenta un preț neconform cu valoarea reală de piață, promovat în beneficiul lui Infantino. Este vorba despre o acuzație formulată în documentele UEFA și nu despre o concluzie stabilită de autoritățile judiciare.

Proiectul prevedea transferarea într-o nouă companie a unor activități comerciale extrem de valoroase ale FIFA, inclusiv cele asociate Cupei Mondiale și Campionatului Mondial al Cluburilor, atât la masculin, cât și la feminin.

UEFA contestă inclusiv modul în care a fost stabilită valoarea companiei. Tranzacția nu ar fi fost supusă unei licitații competitive și nici unei evaluări independente, potrivit documentelor citate de AP.

Fondul lui Josh Kushner urma să fie un investitor important

În centrul planului se afla și Thrive, fondul de investiții fondat de Josh Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Thrive urma să fie investitorul principal în noua structură și să participe la achiziționarea pachetului de 20%.

Tocmai din acest motiv, UEFA a cerut unei instanțe federale din Manhattan permisiunea de a obține documente de la Thrive Capital Management. O cerere separată a fost depusă în Florida pentru obținerea de probe de la FIFA, care are birouri în Coral Gables.

Infantino a renunțat la plan

Proiectul a provocat o opoziție puternică în fotbalul internațional. Reprezentanți ai mai multor confederații au criticat atât conținutul planului, cât și lipsa de transparență cu care acesta ar fi fost pregătit. În cele din urmă, Infantino a abandonat proiectul pe 1 august, după reacțiile vehemente ale oficialilor din fotbalul mondial.

Scandalul nu s-a încheiat însă odată cu retragerea planului. UEFA încearcă acum să stabilească dacă modul în care a fost concepută tranzacția poate atrage răspunderea penală a lui Infantino sau a altor oficiali FIFA.

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