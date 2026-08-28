Nae Ungureanu, legenda Universității Craiova, a murit la 69 de ani. Anunțul a fost făcut în această dimineață

Nae Ungureanu, legenda Universității Craiova, a murit la 69 de ani. Anunțul a fost făcut în această dimineață
A murit Nae Ungureanu /Foto: Facebook
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Doliu în fotbalul românesc! Unul dintre fotbaliștii de legendă ai Universității Craiova s-a stins din viață. Fostul mare fundaș Nae Ungureanu a murit la vârsta de 69 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut de Silviu Bogdan, fost director al Centrului de Copii și Juniori de la Universitatea Craiova.

Nae Ungureanu, unul dintre cei mai iubiți componenți ai „Craiovei Maxima”, a murit la vârsta de 69 de ani. Fostul mare fundaș a avut o carieră impresionantă, atât la nivel de club, cât și în tricoul echipei naționale a României.

A murit Nae Ungureanu

Nae Ungureanu s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut în această dimineață, 28 august, de Silviu Bogdan, fost director al Centrului de Copii și Juniori de la Universitatea Craiova. Pentru moment, cauza decesului nu a fost făcută publică.

„Incredibil! A încetat din viață legenda Nae Ungureanu! Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Nae”, a scris Silviu Bogdan în mediul online.

A murit Nae Ungureanu /Foto: Facebook

Deși cauza decesului nu a fost făcută publică, în ultima perioadă Nae Ungureanu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. În anul 2021 a suferit un accident vascular cerebral. Atunci a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova și ținut sub supravegherea medicilor mai multe zile.

Nae Ungureanu lasă în urmă o carieră vastă, fiind unul dintre fotbaliștii apreciați. Acesta a evoluat la Universitatea Craiova între anii 1977 și 1987, perioadă în care a devenit unul dintre oamenii de bază ai „Craiovei Maxima”.

Alături de formația olteană, Nae Ungureanu a câștigat două titluri de campion al României și trei Cupe ale României. Mai apoi, în anul 1987, fotbalistul s-a transferat la Steaua, unde a jucat până în anul 1992. Alături de această formație, celebrul sportiv a mai cucerit două titluri de campion și două Cupe ale României.

Nae Ungureanu a îmbrăcat și tricoul echipei naționale a României. La echipa națională, fotbalistul a strâns 56 de selecții. În campionatul României, fostul fundaș a disputat nu mai puțin de 438 de meciuri în Divizia A.

 

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