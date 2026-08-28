Aflat în Eforie Nord, Andrei din Brașov a comandat „meniul zilei” la 45 de lei, într-un restaurant din stațiune. Ce a primit să mănânce, de fapt

Pentru unii turiști, vacanța pe litoralul românesc vine la pachet cu prețuri care pot lăsa un gust amar. A simțit-o pe propria piele și Andrei, un turist din Brașov, care a povestit pe internet cât a plătit pentru două meniuri și ce a primit în farfurie.

Nota de plată nu a fost uriașă pentru standardele litoralului. Însă bărbatul spune că a fost dezamăgit de experiență și a făcut haz de necaz într-un stil propriu.

„Ia uitați fraților pe ce am dat noi 45 lei (două persoane 90 lei)!”, a scris Andrei în postarea sa, în care a povestit experiența avută la Terasa Gold Fish din Neptun, aflată, potrivit acestuia, pe aleea La Steaguri.

Turistul spune că a ales meniul zilei, iar una dintre variante costa 45 de lei. În primul meniu avea ciorbă de pui a la grec, tochitură dobrogeană și chiflă de casă. A doua persoană a ales ciorbă de perișoare, tochitură dobrogeană și chiflă de casă.

Andrei a descris și ce ar fi trebuit să se afle în tochitură și ce a primit, de fapt. Potrivit relatării sale, preparatul conținea mușchi de porc, ceafă de porc, costiță, cârnați, ciuperci, mămăliguță, brânză rasă, ou ochi, usturoi și vin. Totuși, el s-a arătat profund „dezamăgit” când a văzut că în preparatul său nu se afla nicio bucățică de fois gras.

„Dar eu vă spun sincer că am fost profund dezamăgit căci….. nu avea nici o bucățică de fois gras de gâscă de Mangalia, nu tu o reducție de muștar de Dijon de Vama Veche?”, a glumit acesta.

„Păi las-o naibii de treabă că tochitura asta nici măcar niște momițe de taur dobrogean n-avea!”, a continuat Andrei, ironizând pretențiile pe care unii turiști le-ar putea avea atunci când comandă un preparat tradițional.

O altă zi, o altă masă și o altă notă de plată

Experiența nu s-a terminat însă cu cele două meniuri de 45 de lei. Într-o altă zi, turistul spune că a comandat din nou meniul zilei.

De această dată, alegerea sa a fost o ciorbă de fasole cu costiță afumată și ceapă roșie, urmată de pomana porcului. Prețul: 45 de lei.

Pentru cea de-a doua persoană, alegerea a fost diferită: trei mici cu muștar, în valoare de 20 de lei, cartofi prăjiți pentru 12 lei și o chiflă de casă care a costat 2 lei. În total, meniul respectiv a ajuns la 34 de lei.

Comparând ceea ce a plătit la restaurant cu prețurile produselor din magazine, Andrei a ajuns la concluzia că ar fi putut ieși mai ieftin dacă își cumpăra singur ingredientele.

„Nici nu mai zic că toate astea dacă le cumpăram de la supermarketul de la mine din sat, ieșeam mult mai ieftin”, a scris turistul.

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