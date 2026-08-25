Marian din Brașov, siderat de ce anume a primit să mănânce la „ultra all-inclusive” în Bulgaria. Când a văzut așa ceva, a vrut să plece acasă

Un turist din Brașov a avut parte de o experiență care l-a făcut să privească cu alți ochi conceptul de „ultra all-inclusive”, după ce a observat un preparat servit la bufetul unui hotel cunoscut din Bulgaria. Marian a povestit situația într-o postare devenită rapid subiect de discuție, iar modul în care a prezentat experiența a stârnit reacții în mediul online.

Este vorba despre Effect Grand Victoria Hotel din Sunny Beach, o unitate de cazare de patru stele, aflată chiar lângă plajă. Hotelul promovează un concept de tip ultra all-inclusive și pune la dispoziția turiștilor mai multe restaurante, baruri, snack bar, cofetărie, piscine și acces la plajă. Pe Booking.com, unitatea are în prezent un scor de 9,0 din peste 2.000 de recenzii, iar locația este notată cu 9,3.

Ce a găsit Marian într-un hotel ultra all-inclusive

În cazul lui Marian, însă, atenția s-a concentrat asupra unui detaliu culinar pe care nu l-a privit deloc cu ochi buni. Turistul a ironizat situația și a sugerat că anumite produse de la bufet nu se ridică la nivelul așteptărilor pe care le-ar avea un client care alege un hotel prezentat drept „ultra all-inclusive”.

„Recomand cu încredere Grand Victoria Hotel — mai ales dacă vă place pâinea cu «gorgonzola» direct de la bufet. Experiență memorabilă, garantat!”, a spus românul.

Imaginea și observația sa au generat reacții din partea altor persoane care au trecut pragul aceluiași hotel. Spre surprinderea lui, în comentarii au apărut numeroși turiști care au avut cu totul alte experiențe și care au susținut că vacanțele lor au fost foarte reușite.

O parte dintre cei care au comentat au lăudat mâncarea, curățenia, poziționarea hotelului și amabilitatea personalului. Practic, experiența lui Marian nu pare să reflecte în totalitate percepția generală a turiștilor care au lăsat recenzii despre unitatea de cazare.

„Minciunii!!! Să duceți lumea în eroare!!”, „Minciuni! Am fost ! Este super ok!”, „Cel mai bun hotel , la care am fost noi.Recomand cu toată încrederea”, au spus alte persoane în comentarii.

De altfel, și recenziile publicate recent pe platformele turistice sunt împărțite. Pe Tripadvisor, hotelul are un rating de 4 din 5, din aproape 300 de recenzii, iar proprietatea figurează și în selecția Travelers’ Choice 2026.

Mai mult, există și recenzii foarte recente în care turiștii descriu experiența de la Effect Grand Victoria Hotel în termeni extrem de buni. Un turist care a stat aici în august 2026 a povestit că a avut parte de un sejur de opt zile foarte reușit și a apreciat în special varietatea mâncării, băuturile, gustările disponibile pe parcursul zilei, curățenia camerelor și amabilitatea angajaților.

Alți turiști au remarcat faptul că hotelul este amplasat chiar lângă mare, iar conceptul all-inclusive oferă o varietate importantă de preparate. În unele recenzii sunt menționate inclusiv serile tematice, restaurantele à la carte, sushi, preparatele asiatice și oferta de deserturi.

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