Marian din Brașov, siderat de ce anume a primit să mănânce la „ultra all-inclusive” în Bulgaria. Când a văzut așa ceva, a vrut să plece acasă

Marian din Brașov, siderat de ce anume a primit să mănânce la "ultra all-inclusive" în Bulgaria. Când a văzut așa ceva, a vrut să plece acasă
Ce a găsit Marian într-un hotel ultra all-inclusive/Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un turist din Brașov a avut parte de o experiență care l-a făcut să privească cu alți ochi conceptul de „ultra all-inclusive”, după ce a observat un preparat servit la bufetul unui hotel cunoscut din Bulgaria. Marian a povestit situația într-o postare devenită rapid subiect de discuție, iar modul în care a prezentat experiența a stârnit reacții în mediul online.

Este vorba despre Effect Grand Victoria Hotel din Sunny Beach, o unitate de cazare de patru stele, aflată chiar lângă plajă. Hotelul promovează un concept de tip ultra all-inclusive și pune la dispoziția turiștilor mai multe restaurante, baruri, snack bar, cofetărie, piscine și acces la plajă. Pe Booking.com, unitatea are în prezent un scor de 9,0 din peste 2.000 de recenzii, iar locația este notată cu 9,3.

Ce a găsit Marian într-un hotel ultra all-inclusive

În cazul lui Marian, însă, atenția s-a concentrat asupra unui detaliu culinar pe care nu l-a privit deloc cu ochi buni. Turistul a ironizat situația și a sugerat că anumite produse de la bufet nu se ridică la nivelul așteptărilor pe care le-ar avea un client care alege un hotel prezentat drept „ultra all-inclusive”.

„Recomand cu încredere Grand Victoria Hotel — mai ales dacă vă place pâinea cu «gorgonzola» direct de la bufet. Experiență memorabilă, garantat!”, a spus românul.

Pâine mucegăită/Foto: Facebook

Imaginea și observația sa au generat reacții din partea altor persoane care au trecut pragul aceluiași hotel. Spre surprinderea lui, în comentarii au apărut numeroși turiști care au avut cu totul alte experiențe și care au susținut că vacanțele lor au fost foarte reușite.

Foto: Facebook

O parte dintre cei care au comentat au lăudat mâncarea, curățenia, poziționarea hotelului și amabilitatea personalului. Practic, experiența lui Marian nu pare să reflecte în totalitate percepția generală a turiștilor care au lăsat recenzii despre unitatea de cazare.

„Minciunii!!! Să duceți lumea în eroare!!”, „Minciuni! Am fost ! Este super ok!”, „Cel mai bun hotel , la care am fost noi.Recomand cu toată încrederea”, au spus alte persoane în comentarii.

De altfel, și recenziile publicate recent pe platformele turistice sunt împărțite. Pe Tripadvisor, hotelul are un rating de 4 din 5, din aproape 300 de recenzii, iar proprietatea figurează și în selecția Travelers’ Choice 2026.

Mai mult, există și recenzii foarte recente în care turiștii descriu experiența de la Effect Grand Victoria Hotel în termeni extrem de buni. Un turist care a stat aici în august 2026 a povestit că a avut parte de un sejur de opt zile foarte reușit și a apreciat în special varietatea mâncării, băuturile, gustările disponibile pe parcursul zilei, curățenia camerelor și amabilitatea angajaților.

Alți turiști au remarcat faptul că hotelul este amplasat chiar lângă mare, iar conceptul all-inclusive oferă o varietate importantă de preparate. În unele recenzii sunt menționate inclusiv serile tematice, restaurantele à la carte, sushi, preparatele asiatice și oferta de deserturi.

CITEȘTE ȘI: Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: „Jecmăneală totală!”

„Țeapă” de 1.500 lei/noapte într-un hotel de 4 stele din Olimp. Ce a găsit acest turist în cameră

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 26 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin Bercean
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 26 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin Bercean
Ce a observat toată lumea în fotografiile Adelinei Pestrițu din Maldive. Vedeta a reacționat
Ce a observat toată lumea în fotografiile Adelinei Pestrițu din Maldive. Vedeta a reacționat
Alex Ghidush, dezvăluiri despre mașina furată. Cum a aflat unde era, de fapt
Alex Ghidush, dezvăluiri despre mașina furată. Cum a aflat unde era, de fapt
De azi, internetul intră în vizor! Cancan Viral, show-ul care promite să rupă Youtube-ul, se lansează la ora 18:00
De azi, internetul intră în vizor! Cancan Viral, show-ul care promite să rupă Youtube-ul, se lansează la ora 18:00
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Mediafax
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Digi24
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Click.ro
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.