De azi, internetul intră în vizor! Cancan Viral, show-ul care promite să rupă Youtube-ul, se lansează la ora 18:00

De azi, internetul intră în vizor! Cancan Viral, show-ul care promite să rupă Youtube-ul, se lansează la ora 18:00
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CANCAN Viral debutează pe YouTube
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CANCAN Viral își face debutul astăzi pe YouTube. Noul proiect promite să aducă în fața publicului unele dintre cele mai surprinzătoare, amuzante și comentate momente apărute pe internet, într-un format bazat pe reacții și umor.

Primul episod va putea fi urmărit începând cu ora 18:00, exclusiv pe canalul de YouTube CANCAN. Emisiunea îi are în prim-plan pe Răzvan Oprea și Andrei Gărici, doi artiști cu experiență în zona de stand-up și teatru, care vor analiza și comenta cele mai interesante clipuri devenite virale pe rețelele sociale.

CANCAN Viral debutează pe YouTube

Formatul este construit în jurul unor imagini și situații care au atras atenția utilizatorilor din mediul online. De la întâmplări neașteptate și personaje care au ajuns rapid în centrul atenției până la momente care au stârnit valuri de reacții în social media, „CANCAN Viral” își propune să transforme cele mai urmărite clipuri într-un adevărat spectacol de comentarii.

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Printre subiectele primului episod se află și aventura lui Valeruț la mare, o poveste care a atras atenția în mediul online după ce acesta a întâmpinat probleme atunci când a încercat să intre la Nibiru. Situația este prezentată în cadrul emisiunii și analizată din perspectiva celor doi prezentatori, care promit o interpretare pe măsura momentului.

Răzvan Oprea vine în proiect cu experiența acumulată în teatru, televiziune și stand-up, în timp ce Andrei Gărici este cunoscut pentru stilul său de umor și pentru activitatea din zona spectacolelor de comedie. Cei doi formează echipa care va da o nouă perspectivă celor mai discutate momente de pe internet.

Andrei Gărici și Răzvan Oprea

Lansarea are loc astăzi, de la ora 18:00, iar primul episod poate fi urmărit pe canalul oficial de YouTube CANCAN. Noul proiect deschide astfel o direcție dedicată exclusiv celor mai savuroase și neașteptate momente care circulă în mediul online.

AICI poate fi văzut primul episod din CANCAN Viral 

 

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