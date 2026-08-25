Concertul lui Kanye West din Rusia, în pericol. Arena unde artistul trebuia să cânte anunță că nu poate găzdui spectacolul

Concertul lui Kanye West din Rusia, în pericol. Arena unde artistul trebuia să cânte anunță că nu poate găzdui spectacolul
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Concertul pe care Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye, ar urma să îl susțină în octombrie la Sankt Petersburg se află într-un mare impas.

Reprezentanții Gazprom Arena, acolo unde artistul ar fi trebuit să susțină concertul, spun că evenimentul nu poate avea loc în prezent, deoarece organizatorii nu au încheiat un contract pentru închirierea stadionului, în timp ce promotorul susține că spectacolul nu a fost anulat și că negocierile continuă, potrivit The Guardian.

Ce se întâmplă cu concertul lui Kanye West

Kanye West ar urma să susțină două concerte la Sankt Petersburg, pe 10 și 11 octombrie. Evenimentele au fost anunțate ca parte a revenirii artistului în Rusia, după ce acesta a mai vizitat țara în ultimii ani.

Problema este că reprezentanții Gazprom Arena susțin că nu există în prezent un contract care să permită organizarea concertelor.

„În acest moment, nu există niciun contract pentru organizarea unui concert al lui Kanye West la Gazprom Arena”, a transmis arena, potrivit The Guardian.

Reprezentanții stadionului au adăugat că, în aceste condiții, evenimentele „nu pot avea loc”.

Organizatorul susține că spectacolul nu a fost anulat

În timp ce arena transmite că nu poate găzdui concertele în forma actuală, organizatorul evenimentului are o versiune diferită. Potrivit companiei care promovează evenimentele, negocierile pentru încheierea contractului sunt încă în desfășurare, iar concertele nu au fost anulate.

Situația lasă astfel deschisă posibilitatea ca evenimentele să fie organizate în continuare, dacă părțile ajung la un acord privind închirierea arenei.

Kanye West urma să revină în Rusia

Artistul american a stârnit deja controverse prin relația sa cu Rusia. În ultimii ani, Ye a vizitat Moscova și a participat la evenimente private, alimentând speculațiile privind posibilitatea unui concert în această țară.

Anunțul concertelor de la Sankt Petersburg ar fi reprezentat însă prima apariție publică de amploare a lui Kanye West în Rusia.

Artistul nu a oferit deocamdată un comentariu public privind disputa dintre organizatori și Gazprom Arena. Rămâne astfel incert dacă cele două concerte programate pentru luna octombrie vor avea loc. Deocamdată, arena spune că nu există un contract, în timp ce organizatorii susțin că încearcă să rezolve problema.

Un turneu european marcat de anulări

Problemele cu concertele nu sunt o noutate pentru Kanye West. Turneul său european din 2026 a fost afectat de mai multe anulări, pe fondul controverselor provocate de declarațiile antisemite și de folosirea unor imagini asociate nazismului.

În Marea Britanie, West trebuia să fie cap de afiș la Wireless Festival, însă spectacolele sale au fost anulate după ce autoritățile i-au interzis accesul în țară. Concertele programate în Polonia și Elveția au fost, de asemenea, anulate, în timp ce un spectacol din Franța a fost amânat.

În iulie, West a pierdut și concertul programat la Reggio Emilia, în Italia. Spectacolul din 18 iulie a fost anulat, în timp ce alte date ale turneului au continuat în Europa.

CITEȘTE ȘI:

Ce se întâmplă cu spectacolele lui Kanye West din Olanda. Instanța a dat verdictul final după ce s-a cerut anularea lor

Turcia îl critică pe Kanye West după concertul din Istanbul. Rapperul, acuzat că a „jignit credința și valorile constituționale” ale țării

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Sandalele Chanel care au provocat controverse. Cum arată modelul bizar purtat de Margaret Qualley
Sandalele Chanel care au provocat controverse. Cum arată modelul bizar purtat de Margaret Qualley
Nuntă cu scandal pentru vedeta din 90210. Invitații au fost puși să contribuie la flori, tort și mâncare
Nuntă cu scandal pentru vedeta din 90210. Invitații au fost puși să contribuie la flori, tort și mâncare
Îl mai ții minte? Cum arată acum Kyle MacLachlan, actorul din „Twin Peaks” de care româncele s-au îndrăgostit în anii ’90
Îl mai ții minte? Cum arată acum Kyle MacLachlan, actorul din „Twin Peaks” de care româncele s-au îndrăgostit în anii ’90
Kate râde, William tace, Harry și Meghan se întorc! Familia Regală se pregătește pentru musafirii pe care nu-i aștepta cu dor
Kate râde, William tace, Harry și Meghan se întorc! Familia Regală se pregătește pentru musafirii pe care nu-i aștepta cu dor
Prințul Harry renunță la conducerea unei organizații implicate într-un scandal de abuzuri. Decizia vine înaintea revenirii în Marea Britanie
Prințul Harry renunță la conducerea unei organizații implicate într-un scandal de abuzuri. Decizia vine înaintea revenirii în Marea Britanie
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Mediafax
Cine este „miliardarul fantomă”, cel mai bogat om din Italia pe care nu îl știe nimeni
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Digi24
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Click.ro
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex costă 549 de lei. Ce primești pentru acest preț?
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.