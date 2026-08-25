Concertul lui Kanye West din Rusia, în pericol. Arena unde artistul trebuia să cânte anunță că nu poate găzdui spectacolul

Concertul pe care Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye, ar urma să îl susțină în octombrie la Sankt Petersburg se află într-un mare impas.

Reprezentanții Gazprom Arena, acolo unde artistul ar fi trebuit să susțină concertul, spun că evenimentul nu poate avea loc în prezent, deoarece organizatorii nu au încheiat un contract pentru închirierea stadionului, în timp ce promotorul susține că spectacolul nu a fost anulat și că negocierile continuă, potrivit The Guardian.

Ce se întâmplă cu concertul lui Kanye West

Kanye West ar urma să susțină două concerte la Sankt Petersburg, pe 10 și 11 octombrie. Evenimentele au fost anunțate ca parte a revenirii artistului în Rusia, după ce acesta a mai vizitat țara în ultimii ani.

Problema este că reprezentanții Gazprom Arena susțin că nu există în prezent un contract care să permită organizarea concertelor.

„În acest moment, nu există niciun contract pentru organizarea unui concert al lui Kanye West la Gazprom Arena”, a transmis arena, potrivit The Guardian.

Reprezentanții stadionului au adăugat că, în aceste condiții, evenimentele „nu pot avea loc”.

Organizatorul susține că spectacolul nu a fost anulat

În timp ce arena transmite că nu poate găzdui concertele în forma actuală, organizatorul evenimentului are o versiune diferită. Potrivit companiei care promovează evenimentele, negocierile pentru încheierea contractului sunt încă în desfășurare, iar concertele nu au fost anulate.

Situația lasă astfel deschisă posibilitatea ca evenimentele să fie organizate în continuare, dacă părțile ajung la un acord privind închirierea arenei.

Kanye West urma să revină în Rusia

Artistul american a stârnit deja controverse prin relația sa cu Rusia. În ultimii ani, Ye a vizitat Moscova și a participat la evenimente private, alimentând speculațiile privind posibilitatea unui concert în această țară.

Anunțul concertelor de la Sankt Petersburg ar fi reprezentat însă prima apariție publică de amploare a lui Kanye West în Rusia.

Artistul nu a oferit deocamdată un comentariu public privind disputa dintre organizatori și Gazprom Arena. Rămâne astfel incert dacă cele două concerte programate pentru luna octombrie vor avea loc. Deocamdată, arena spune că nu există un contract, în timp ce organizatorii susțin că încearcă să rezolve problema.

Un turneu european marcat de anulări

Problemele cu concertele nu sunt o noutate pentru Kanye West. Turneul său european din 2026 a fost afectat de mai multe anulări, pe fondul controverselor provocate de declarațiile antisemite și de folosirea unor imagini asociate nazismului.

În Marea Britanie, West trebuia să fie cap de afiș la Wireless Festival, însă spectacolele sale au fost anulate după ce autoritățile i-au interzis accesul în țară. Concertele programate în Polonia și Elveția au fost, de asemenea, anulate, în timp ce un spectacol din Franța a fost amânat.

În iulie, West a pierdut și concertul programat la Reggio Emilia, în Italia. Spectacolul din 18 iulie a fost anulat, în timp ce alte date ale turneului au continuat în Europa.

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