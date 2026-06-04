Ce se întâmplă cu spectacolele lui Kanye West din Olanda. Instanța a dat verdictul final după ce s-a cerut anularea lor

Rapperul american Kanye West, cunoscut în prezent sub numele de Ye, va putea susține cele două concerte programate în Olanda, după ce un tribunal a respins solicitarea unor organizații evreiești care cereau anularea evenimentelor din cauza declarațiilor sale controversate din ultimii ani.

Decizia a fost luată de un tribunal din Amsterdam, care a concluzionat că nu există motive legale suficiente pentru a interzice intrarea artistului în țară sau pentru a bloca spectacolele programate pe 6 și 8 iunie la GelreDome, în orașul Arnhem.

Ce se întâmplă cu spectacolele lui Kanye West din Olanda

Judecătorii au apreciat că nu există dovezi privind un pericol concret pentru ordinea publică care să justifice o asemenea măsură, potrivit Euronews.

Judecătorul a decis că spectacolele nu reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice, respingând astfel încercarea Consiliului Evreiesc Central din Olanda de a bloca organizarea acestora. Organizația depusese o acțiune de urgență în instanță, invocând istoricul declarațiilor antisemite ale lui Kanye West.

„Nu există indicii că prezența lui West în zilele următoare va genera riscuri concrete pentru ordinea publică”, se arată în motivarea instanței.

Reacții după decizia instanței olandeze

Consiliul Evreiesc Central din Olanda a criticat decizia instanței. Președintele organizației, Chanan Hertzberger, a declarat pentru Associated Press că hotărârea transmite un mesaj îngrijorător.

„Impresia pe care o avem este că este în regulă să fii antisemit”, a spus acesta.

Săptămâna trecută, vicepremierul olandez Bart van den Brink a explicat că autoritățile au nevoie de „motive solide” pentru a interzice accesul unei persoane în țară. Oficialul a precizat că „declarațiile făcute în trecut” de Kanye West nu reprezintă, în acest moment, un motiv suficient pentru a-i refuza intrarea în Olanda.

Potrivit organizatorilor, aproximativ 70.000 de bilete au fost vândute pentru cele două concerte pe care artistul urmează să le susțină la Arnhem.

Concertele lui Kanye West, anulate în Europa

Decizia instanței din Olanda vine după ce mai multe concerte ale lui Kanye West programate în Europa au fost anulate, inclusiv în Franța, Marea Britanie, Polonia și Elveția. Cele mai recente anulări au vizat două spectacole care urmau să aibă loc luna viitoare în orașul italian Reggio Emilia.

Autoritățile italiene au anunțat că show-urile lui Kanye West și ale rapperului Travis Scott nu vor mai avea loc, invocând motive legate de siguranță și de menținerea ordinii publice.

În ciuda controverselor, artistul a revenit recent pe scena europeană după o pauză de peste un deceniu. Weekendul trecut, acesta a susținut un concert pe Stadionul Olimpic Atatürk din Istanbul, în fața a peste 100.000 de spectatori. Potrivit agenției de presă de stat Anadolu, la eveniment au participat aproximativ 118.000 de persoane. Kanye West a susținut ulterior că a fost cea mai mare reprezentație organizată vreodată pe un stadion.

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