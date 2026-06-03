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Turcia îl critică pe Kanye West după concertul din Istanbul. Rapperul, acuzat că a „jignit credința și valorile constituționale” ale țării

De: Daniel Matei 03/06/2026 | 17:32
Turcia îl critică pe Kanye West după concertul din Istanbul. Rapperul, acuzat că a „jignit credința și valorile constituționale” ale țării
Sursa foto: Shutterstock
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Autoritățile din Turcia au criticat public concertul susținut de rapperul american Kanye West la Istanbul, acuzând că anumite momente din cadrul evenimentului au fost ofensatoare la adresa sensibilităților spirituale ale țării.

Potrivit unor oficiali turci, show-ul de pe stadionul Atatürk Olimpic din Istanbul a inclus elemente care contravin valorilor religioase și culturale. Reacția vine după ce zeci de mii de spectatori au participat la evenimentul de la finalul săptămânii trecute, potrivit ENCA.

Rapperul american a avut concerte interzise în mai multe locații din Europa din cauza unor declarații antisemite, însă obiecțiile venite din partea Turciei, țară cu majoritate musulmană, s-au concentrat pe alte aspecte.

Turcia îl critică pe Kanye West după concertul din Istanbul

Într-o postare pe platforma X, principalul consilier al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, Oktay Saral, a declarat că spectacolul a inclus „retorică și simboluri care contravin credinței noastre și valorilor civilizaționale”.

„Faptul că zeci de mii de oameni au scandat cu entuziasm «I am a God» este un subiect serios care necesită o analiză atentă”, a spus acesta referindu-se la concertul de sâmbătă seară.

„I Am a God” este o piesă lansată de Kanye West în 2013.

Ce i-a nemulțumit pe turci la concertul lui Ye

Criticile au vizat și prezența unor elemente vizuale și artistice din cadrul spectacolului, considerate de unii oficiali ca fiind în contradicție cu valorile religioase ale societății turce. Aceștia au cerut o atenție sporită din partea autorităților pentru organizarea unor astfel de evenimente internaționale.

Concertul lui Kanye West a avut loc în weekend și a atras un număr mare de spectatori, fiind unul dintre cele mai discutate evenimente muzicale recente din Turcia, atât din punct de vedere artistic, cât și controversat.

Artistul american nu a comentat până acum oficial reacțiile venite din partea autorităților turce. Potrivit presei turcești, evenimentul a generat, totuși, venituri de aproape 100 de milioane de dolari. Afluxul mare de spectatori internaționali a cauzat congestie în transportul din Istanbul. Unele linii de metrou au funcționat toată noaptea pentru a acomoda mulțimile, mai arată sursa.

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