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North West, clip viral pe un hit românesc! Cum a apărut fiica lui Kanye West cu un praz în mână pe TikTok

De: Anca Chihaie 03/06/2026 | 14:02
Foto: TikTok
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Un videoclip postat recent pe platforma TikTok de North West, fiica artistului Kanye West și a personalității TV Kim Kardashian, a atras atenția publicului internațional și a generat o serie de reacții neașteptate în mediul online, inclusiv în România. Materialul video o surprinde pe adolescentă într-o ipostază relaxată, dansând pe fundalul piesei „Stereo Love”, interpretată de Edward Maya și Vika Jigulina, un hit românesc care a avut succes global încă de la lansare.

Alegerea melodiei a fost rapid observată de utilizatorii rețelelor sociale, în special de fanii din România, care au reacționat cu entuziasm la faptul că o figură cunoscută din familia Kardashian–West a asociat conținutul său cu o piesă românească devenită celebră pe plan internațional. Interesul a fost amplificat de un detaliu considerat inedit din videoclip, în care North West apare ținând în mână un praz, element care a devenit rapid subiect de discuții și interpretări amuzante în comentariile online.

North West, clip viral pe un hit românesc!

În scurt timp, clipul a generat un val de reacții pe TikTok, unde utilizatorii din România au transformat momentul într-un subiect viral. Mulți dintre aceștia au făcut glume sau au speculat în mod ironic asupra semnificației apariției, unii interpretând simbolic alegerea obiectului din videoclip și asocierea cu muzica românească drept un posibil indiciu legat de o viitoare legătură a artistului Kanye West cu România. Deși aceste interpretări nu au o bază oficială, ele au contribuit la creșterea vizibilității clipului în spațiul online românesc.

Comentariile utilizatorilor au variat de la remarci amuzante la afirmații speculative privind o posibilă vizită sau chiar un concert al lui Kanye West în România. În acest context, apariția prazului în videoclip a devenit elementul central al discuțiilor, fiind asociat în mod ironic cu identitatea culturală românească și cu stereotipuri regionale, în special din zona Olteniei, așa cum au fost exprimate în comentariile utilizatorilor.

„Ne pregătește subtil vestea că Ye vine în România”, „Prazu în mână, olteancă adevărată”, „Este acesta un alt semn că Ye vine în România?”, „Olteanca noastră”, „Multă dragoste din România”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

North West, născută în iunie 2013, este cel mai mare copil al cuplului Kanye West și Kim Kardashian. De-a lungul anilor, ea a apărut în diverse proiecte media și artistice, încă de la o vârstă fragedă. Printre primele sale apariții notabile se numără participarea în proiecte muzicale ale tatălui său, precum și prezența în producții televizate dedicate familiei sale. Ulterior, ea a început să își contureze propriul parcurs în zona de divertisment, fiind implicată în proiecte de dublaj și apariții publice pe scenă.

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