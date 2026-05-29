Acasă » Știri » Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisia

Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisia

De: Alina Drăgan 29/05/2026 | 11:37
Realitatea TV, sancționată, din nou, de CNA! Postul de televiziune, obligat să întrerupă transmisia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Postul de televiziune Realitatea TV a fost sancționat din nou. Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis miercuri, 28 mai, sancționarea Realitatea Plus, cu obligarea postului de televiziune de a difuza – în ziua de joi, 4 iunie 2026 – timp de 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00, numai textul deciziei de sancţionare. Ce a atras sancțiunea?

Conform unui comunicat transmis de CNA, în ședința de miercuri s-a constatat încălcarea prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în cadrul unor emisiuni difuzate în perioada 6 – 31 ianuarie şi prezentate în 34 din cele 38 de rapoarte analizate.

CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV

Postul de televiziune Realitatea TV a fost sancționat, din nou, de CNA. S-a decis întreruperea transmisiei pentru trei ore, în ziua de 4 iunie 2026, în intervalul 18-21.

Conform prevederilor legale invocate, „în programele de știri și dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul și să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

În urma noii sancțiuni primite de Realitatea TV, Anca Alexandrescu a reacționat, arătându-se deranjată de acțiunea instituției.

„CNA a decis din nou întreruperea emisiei Realitatea Plus pentru trei ore, săptămâna viitoare! Sunt deranjați domnii Toma și Jucan că eu sunt «consiliera» AUR, iar postul promovează suveraniștii! Sigur, celelalte posturi care îi fac laudatio lui Bolojan și lui Nicușor sunt în regulă! Le mulțumesc celor doi membri CNA corecți care au sesizat linșajul oamenilor PNL și USR la adresa Realitatea Plus! Nu ne oprim!”, a scris Anca Alexandrescu, pe Facebook.

Totodată, Consiliul a hotărât să emită o decizie privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru două materiale audiovizuale postate pe TikTok, contul Griffin Patriotul, care încalcă dispozițiile art. 52 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: „Sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea apologetică, negarea și/sau ducerea în derizoriu a regimurilor totalitare, nazist și comunist, a autorilor crimelor și abuzurilor acestor regimuri, precum și denigrarea victimelor acestora”.

 

CITEȘTE ȘI:

Realitatea Plus se închide! CNA a retras licența postului TV

Anunț CNA: două posturi TV au ieșit din lista must carry 2026. Ce înseamnă asta, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026
Știri
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
Știri
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
Mediafax
NASA dezvăluie aproape 6.000 de lumi ascunse în galaxie
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați. Nicușor Dan: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse
Gandul.ro
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Adevarul
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce...
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre starea lor după explozie
Digi 24
Cine sunt victimele incidentului cu dronă de la Galați. Primele informații de la medici despre...
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Promotor.ro
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări...
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Filmul care spune povestea prognozei meteo care a salvat lumea
go4it.ro
Filmul care spune povestea prognozei meteo care a salvat lumea
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați. Nicușor Dan: Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse
Gandul.ro
A început ședința CSAT, după ce o dronă a căzut peste un bloc la Galați....
ULTIMA ORĂ
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! ...
Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
Cum a cunoscut-o Chef Richard pe iubita lui. Povestea lor de iubire este emoționantă
Kanye West ar putea concerta în București. Când ar fi programat
Kanye West ar putea concerta în București. Când ar fi programat
Bancomatele vor fi eliminate. De când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
Bancomatele vor fi eliminate. De când se va produce schimbarea și cum se vor retrage banii
Cu cât se vinde un kilogram de cireșe în Saint-Tropez. Prețul îi surprinde pe români
Cu cât se vinde un kilogram de cireșe în Saint-Tropez. Prețul îi surprinde pe români
DJ-ul care a făcut show la Pacha Ibiza și Coachella vine pe 13 iunie la Romaero. Capitala se pregătește ...
DJ-ul care a făcut show la Pacha Ibiza și Coachella vine pe 13 iunie la Romaero. Capitala se pregătește de una dintre cele mai tari petreceri electronice ale verii
Vezi toate știrile