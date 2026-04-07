Realitatea Plus se închide! CNA a retras licența postului TV

De: Irina Vlad 07/04/2026 | 17:14
Consilul Național al Audiovizualului (CNA) a decis închiderea postului Realitatea Plus. Decizia a fost luată în urma amenzilor neplătite ale postului din anul 2024. Este vorba despre 28 de sancțiuni în valoare de 605.000 de lei. 

Consiliul audiovizualului închide emisia postului Realitatea Plus. Decizia de retragere a licenței vine în contextul în care postul nu și-a achitat obligațiile financiare din 2024. Este vorba despre 28 de amenzi neplătite – în valoare de 605.000 de lei, notează paginademedia.ro.

Când își încetează emisia Realitatea Plus

În urma ședinței publice de marți, 7 aprilie, care a durat câteva ore, Consiliul audiovizualului a luat în calcul și varianta amânării dezbaterii pentru o ședință viitoare, însă propunerea nu a întrunit numărul necesar de 6 voturi pentru a fi adoptată.

Potrivit Legii Audiovizualului, licența unui post TV poate fi retrasă în cazul în care postul nu poate prezenta dovezi că și-a achitat amenzile în termen de 6 luni de la data aplicării. În timpul ședinței, avocatul din partea Realitatea Plus susține că aceste amenzi ar fi fost plătite. Valentin Jucan, președintele CNA, a intervenit și a declarat că amenzile din 2024 nu au fost plătite și nici nu există o dovadă a plății.

Postul ar fi trebuit să își înceteze emisia imediat după decizia CNA de suspendare a activității.

„PHG Media Invest are neplătite doar amenzile din 2024. Cele din ianuarie 2025 au fost achitate şi societatea a făcut la CNA dovada plăţii. Au făcut dovada achităţii amenzilor în data de 14 februarie 2026”, a mai spus reprezentantul juridic din CNA în şedinţă, potrivit sursei citate.

Anca Alexandrescu, realizatoarea postului Realitatea Plus, a postat pe Facebook prima reacție după decizia CNA. Prezentatoarea TV susține că amenzile din cauza cărora s-ar fi retras licența postului au fost plătite, iar conducerea va contesta decizia în instanță. Până la soluționarea cazului, aceasta a transmis că postul va continua să transmită online.

„Bine ați venit în dictatură! Da, e adevărat că CNA ul ne-a ridicat licența deși toate amenzile sunt plătite (inclusiv cele suspendate de instanța)! V-am spus că asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din față Palatului Victoria și de la Cotroceni! Așa că ne vedem diseară de la ora 21 pe toate platformele online!’, a transmis Anca Alexandrescu.

