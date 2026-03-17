Televiziune din România închisă după 9 ani de activitate. Despre ce canal este vorba

De: Denisa Crăciun 17/03/2026 | 16:45
Un post de televiziune important își închide activitatea. Canalul a fost urmărit de români timp de nouă ani. CNA va discuta marți, 17 martie, într-o ședință, retragerea licenței.

Pe data de 16 martie, s-au împlinit nouă ani de când postul de televiziune a fost lansat. Conform legii, orice post de televiziune trebuie la fiecare nouă ani să solicite la CNA prelungirea licenței. Pentru că postul de televiziune nu a depus nicio cerere în acest sens, CNA are obligația de a închide canalul TV.

Televiziunea Canal 33 a fost condusă în acești ani de Alexandru Răducanu. Acesta a declarat că decizia de a nu mai prelungi licența televiziunii este situația actuală pe piața media din România. În trecut, postul condus de Răducanu s-a confruntat cu mai multe probleme financiare.

După nouă ani de la prima emisie, postul de televiziune Canal 33 își încheie activitatea definitiv. Canal 33 trebuia să depună o cerere la cei de la CNA pentru a prelungi licența. Deoarece Alexandru Răducanu, patronul postului nu a trimis nicio solicitare în acest sens, aceștia sunt nevoiți să constate situația, iar în urma unei ședințe care are loc marți, 17 martie, postul se va închide. Conducerea televiziunii a explicat că decizia de a nu continua finanțarea și activitatea vine în urma situației din acest moment de pe piața media din țara noastră, dar și pentru că în ultimii ani a devenit o sursă de cheltuială.

Pur şi simplu nu am depus documentaţia. Este o situaţie mai complexă. Contextul pieţei media din România din păcate nu permite existenţa unei televiziuni de ştiri independente. Consider că am făcut ceea ce trebuie şi prefer să mă retrag din zona de media. Au fost tot felul de discuţii, într-adevăr, dar contextul economic nu este unul favorabil pentru ca un om de afaceri să investească într-un domeniu care nu este profitabil. Nici eu nu mai sunt dispus. Televiziunea a fost o sursă de cheltuieli în toţi aceşti ani. Mă voi orienta către alte activităţi poate mai profitabile decât televiziunea. Poate vom mai face conţinut, însă orientat către zona comercială, pentru clienţi şi pentru ce alte activităţi voi mai face, a spus Alexandru Răducanu.

