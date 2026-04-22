Anunț CNA: două posturi TV au ieșit din lista must carry 2026. Ce înseamnă asta, de fapt

Două posturi de televiziune au solicitat Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) să fie eliminate din lista must carry a distribuitorilor de cablu din România.

Decizia a fost adoptată în ședința CNA de marți, 21 aprilie 2026, când două posturi de televiziune au solicitat să fie retrase din lista must carry din România. Conform Art. 82 din Legea Audiovizualului nr. 504/2002, lista must carry reprezintă totalitatea posturilor TV pe care distribuitorii de cablu din România sunt obligați să le includă în grila lor.

Două posturi TV au cerut să fie excluse din lista must carry

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras statutul de must-carry pentru canalele Bollywood Film și Mooz Dance, care fac parte din DigitalBroadcast, deținătorul licențelor pentru Asia TV, Mooz RO, Mooz Hits, Mooz Love, Mooz Retro și SportExtra și Bollywood Clasic.

Televiziunea Bollywood Film se afla pe poziția 42 în lista must carry din 2026, iar Mooz Dance ocupa poziția 54. Odată cu aceste două ieșiri, lista must carry ajunge la numărul 54. La o zi de la eliminarea celor două programe, distribuitorul Digi TV a adăugat trei noi posturi în grila de programe: Cinemaraton Plus, Beauty.ON și Bollywood Film.

„Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă”, spune legislația.

