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Dorian Popa, mândru nevoie mare de soția lui. Andreea s-a fotografiat într-o ipostază provocatoare

De: Anca Chihaie 22/07/2026 | 13:23
Dorian Popa, mândru nevoie mare de soția lui. Andreea s-a fotografiat într-o ipostază provocatoare
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Dorian Popa continuă să fie unul dintre cei mai urmăriți și comentați influenceri din România, iar fiecare apariție din viața sa personală reușește să stârnească interesul fanilor. De această dată, artistul și-a surprins urmăritorii după ce a distribuit o fotografie cu soția sa, Andreea, imagine care s-a răspândit rapid în mediul online și a generat numeroase reacții.

Deși este extrem de activ pe rețelele sociale și obișnuiește să împărtășească momente din activitatea profesională, Dorian Popa este mai rezervat atunci când vine vorba despre viața de familie. Tocmai de aceea, fiecare fotografie în care apare alături de partenera sa sau pe care o publică cu aceasta ajunge imediat în atenția internauților.

Andreea s-a fotografiat într-o ipostază provocatoare

În cea mai recentă postare, protagonistă este Andreea, femeia care i-a devenit soție în urmă cu doar câteva luni. Tânăra apare într-o fotografie realizată în fața unei oglinzi, purtând un costum de baie negru, dintr-o singură piesă, cu decupaje care îi evidențiază silueta. Imaginea scoate în evidență forma fizică excelentă a brunetei, iar urmăritorii nu au întârziat să remarce acest lucru.

În ultimul an, Dorian Popa a ales să le ofere urmăritorilor săi mai multe momente din viața personală, în special după ce și-a oficializat relația cu Andreea. Cei doi formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din mediul online, iar fiecare apariție împreună generează interes din partea comunității pe care artistul și-a construit-o de-a lungul timpului.

Foto: social media

Deși programul său este unul extrem de încărcat, împărțindu-se între proiectele din mediul online, muzică și afaceri, Dorian Popa încearcă să își facă timp și pentru momentele petrecute alături de soția sa. Cei doi apar frecvent în vacanțe sau în diferite ipostaze relaxate, iar imaginile publicate demonstrează că se bucură de fiecare experiență împreună.

Andreea preferă, în general, să păstreze un profil mai discret decât cel al soțului ei. Chiar dacă apare ocazional în fotografii sau videoclipuri, aceasta evită expunerea excesivă și nu este implicată în același ritm în activitatea din mediul online. Cu toate acestea, fiecare apariție a sa reușește să atragă atenția datorită eleganței și stilului său.

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