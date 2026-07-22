Acasă » Știri » Ce temperatură are apa mării la final de iulie 2026? Motivul pentru care s-a răcit

Ce temperatură are apa mării la final de iulie 2026? Motivul pentru care s-a răcit

De: Irina Vlad 22/07/2026 | 12:24
Ce temperatură are apa mării la final de iulie 2026? Motivul pentru care s-a răcit
Cât costă o noapte în Constanța / Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vremea capricioasă de pe litoralul românesc le-a stricat planurile turiștilor din aceste zile. În perioada 21-23 iulie, meteorologii anunță o scădere bruscă a temeperaturii apei mării, cauzată de fenomenul marin numit „upwelling”. Este al doilea episod de răcire semnificativă din această vară.

Turiștii aflați în aceste zile pe litoralul românesc își pot lua adio de la zilele însorite de plajă și de la apa caldă a mării. În perioada 21-23 iulie, vremea se răcește brusc, iar temperatura apei măsoară doar 13 grade Celsius, schimbare provocată de fenomemnul upwelling. În Constanța, apa mării are doar 13 grade Celsius

La Constanța, apa Mării Negre are doar 13 grade Celsius

În dimineața zilei de miercuri, 22 iulie, în Mangalia, temperatura apei a fost de aproximativ 18 grade. Upwelling-ul reprezintă un porces oceanografic prin care apa rece din straturile mai adânci ale mării urcă spre suprafață, ca urmare a acțiunii vântului și a modificării curenților marini. Practic, vântul împinge apa de la suprafață spre larg, iar în locul acesteia este adusă apă mai rece și mai bogată în nutrienți din adânc.

„Vreme capricioasă pe litoral: 21-23 iulie. Marea este afectată din nou de fenomenul de upwelling, acesta fiind al doilea episod de răcire din această vară. La ora 11:00, temperatura apei înregistra valori de 13 grade la Constanța și de 18 grade la Mangalia. ”, se arată în informarea Meteoplus.

Plaja Constanța/ sursă foto: Facebook

În astfel de situații, temperatura apei mării poate scădea rapid, uneori chiar cu câteva grade într-un interval scurt de timp, fenomen resimțit imediat de turiști. Fenomenul nu este constant, dar este relațiv frecvent în sezonul cald pe litoralul românesc, fiind favorizat de perioadele cu vânt susținut. Deși apare local și temporar, upwelling-ul este un fenomen natural specific Mării Negre, care poate influența semnificativ condițiile de îmbăiere de pe litoral.

Ce amendă a primit bărbatul care a intrat cu mașina pe plaja din Vadu. Poliția a intervenit în urma imaginilor virale

Un șarpe de 1,5 metri a apărut pe plajă, lângă turiști. Jandarmii au intervenit de urgență

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dorian Popa, mândru nevoie mare de soția lui. Andreea s-a fotografiat într-o ipostază provocatoare
Știri
Dorian Popa, mândru nevoie mare de soția lui. Andreea s-a fotografiat într-o ipostază provocatoare
Zodia care primește șansa unui nou început în viață, potrivit Cristinei Demetrescu. Vin oportunități pe toate planurile
Știri
Zodia care primește șansa unui nou început în viață, potrivit Cristinei Demetrescu. Vin oportunități pe toate planurile
Aliații arabi ai SUA își pierd RĂBDAREA. Trump, presat să lanseze o INVAZIE TERESTRĂ în Iran
Mediafax
Aliații arabi ai SUA își pierd RĂBDAREA. Trump, presat să lanseze o INVAZIE...
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat de presă. Decizia Tribunalului o contrazice
Gandul.ro
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă...
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a COMPROMIS infrastructura Hugging Face
Mediafax
A scăpat de sub CONTROL în timpul testelor! Un agent autonom AI a...
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii fericit”
Click.ro
Dragoș Bucur, despre retragerea Danei Nălbaru din showbiz: „Poți avea milioane, dar să nu fii...
Ucraina a aruncat în aer încă două depozite ale „Amazonului rusesc”. Pagube de peste 200 de miliarde de ruble. Reacția lui Zelenski
Digi 24
Ucraina a aruncat în aer încă două depozite ale „Amazonului rusesc”. Pagube de peste 200...
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene
Digi24
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile...
Update surpriză pentru Tesla în România. Grok vine cu modul 18+ și alte personalități AI
Promotor.ro
Update surpriză pentru Tesla în România. Grok vine cu modul 18+ și alte personalități AI
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
go4it.ro
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
Descopera.ro
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat de presă. Decizia Tribunalului o contrazice
Gandul.ro
Dezinformare de la vârful Guvernului. Ministra Diana Buzoianu susține că judecătorii au suspendat un comunicat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Dorian Popa, mândru nevoie mare de soția lui. Andreea s-a fotografiat într-o ipostază provocatoare
Dorian Popa, mândru nevoie mare de soția lui. Andreea s-a fotografiat într-o ipostază provocatoare
Zodia care primește șansa unui nou început în viață, potrivit Cristinei Demetrescu. Vin oportunități ...
Zodia care primește șansa unui nou început în viață, potrivit Cristinei Demetrescu. Vin oportunități pe toate planurile
Când se difuzează Insula iubirii – Reuniuni, la Antena 1? Emisiunea se vede la TV și online
Când se difuzează Insula iubirii – Reuniuni, la Antena 1? Emisiunea se vede la TV și online
Un avion dispărut în urmă cu 74 de ani a fost găsit. Doi supraviețuitori sunt în viață și azi
Un avion dispărut în urmă cu 74 de ani a fost găsit. Doi supraviețuitori sunt în viață și azi
Frații Tate au rămas fără ajutorul lui Donald Trump! Casa Albă nu va bloca extrădarea lor
Frații Tate au rămas fără ajutorul lui Donald Trump! Casa Albă nu va bloca extrădarea lor
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. ...
OpenAI recunoaște că două modele aflate în teste au „evadat” și au comis un atac fără precedent. Cine a fost victima AI-ului
Vezi toate știrile