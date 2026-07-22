Ce temperatură are apa mării la final de iulie 2026? Motivul pentru care s-a răcit

Vremea capricioasă de pe litoralul românesc le-a stricat planurile turiștilor din aceste zile. În perioada 21-23 iulie, meteorologii anunță o scădere bruscă a temeperaturii apei mării, cauzată de fenomenul marin numit „upwelling”. Este al doilea episod de răcire semnificativă din această vară.

Turiștii aflați în aceste zile pe litoralul românesc își pot lua adio de la zilele însorite de plajă și de la apa caldă a mării. În perioada 21-23 iulie, vremea se răcește brusc, iar temperatura apei măsoară doar 13 grade Celsius, schimbare provocată de fenomemnul upwelling. În Constanța, apa mării are doar 13 grade Celsius

La Constanța, apa Mării Negre are doar 13 grade Celsius

În dimineața zilei de miercuri, 22 iulie, în Mangalia, temperatura apei a fost de aproximativ 18 grade. Upwelling-ul reprezintă un porces oceanografic prin care apa rece din straturile mai adânci ale mării urcă spre suprafață, ca urmare a acțiunii vântului și a modificării curenților marini. Practic, vântul împinge apa de la suprafață spre larg, iar în locul acesteia este adusă apă mai rece și mai bogată în nutrienți din adânc.

„Vreme capricioasă pe litoral: 21-23 iulie. Marea este afectată din nou de fenomenul de upwelling, acesta fiind al doilea episod de răcire din această vară. La ora 11:00, temperatura apei înregistra valori de 13 grade la Constanța și de 18 grade la Mangalia. ”, se arată în informarea Meteoplus.

În astfel de situații, temperatura apei mării poate scădea rapid, uneori chiar cu câteva grade într-un interval scurt de timp, fenomen resimțit imediat de turiști. Fenomenul nu este constant, dar este relațiv frecvent în sezonul cald pe litoralul românesc, fiind favorizat de perioadele cu vânt susținut. Deși apare local și temporar, upwelling-ul este un fenomen natural specific Mării Negre, care poate influența semnificativ condițiile de îmbăiere de pe litoral.

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