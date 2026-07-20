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Ce amendă a primit bărbatul care a intrat cu mașina pe plaja din Vadu. Poliția a intervenit în urma imaginilor virale

De: David Ioan 20/07/2026 | 18:46
Foto: Facebook
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Polițiștii din Constanța au identificat și amendat un bărbat care a fost surprins conducând un autoturism direct pe plaja din Vadu, după ce imaginile cu mașina rulând pe nisip au circulat intens în mediul online. Incidentul readuce în discuție problema accesului ilegal al vehiculelor în zonele naturale protejate de pe litoral.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis că, pe 20 iulie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari – Secția Rurală Cogealac au stabilit identitatea șoferului. Conform verificărilor, acesta este un bărbat de 39 de ani care ar fi intrat cu mașina pe plajă în cursul zilei de 19 iulie.

Șofer sancționat după ce a fost filmat conducând pe plaja din Vadu

Imaginile apărute în spațiul public au generat numeroase reacții, iar autoritățile s-au autosesizat pentru a documenta situația. După analizarea cazului, șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.000 de lei. Poliția nu a precizat dacă au fost constatate și alte încălcări ale legislației sau dacă vehiculul a produs daune în zona de plajă.

Poliția a intervenit în urma imaginilor apărute pe internet

Plaja Vadu este recunoscută pentru caracterul sălbatic și apropierea de arii naturale protejate, fiind o destinație preferată de turiștii care caută zone neamenajate. De-a lungul timpului, autoritățile și organizațiile de mediu au avertizat în repetate rânduri că accesul neautorizat al autovehiculelor poate afecta ecosistemele costiere și habitatele speciilor protejate.

Poliția reamintește că astfel de fapte sunt sancționate prin lege, iar imaginile sau sesizările venite din partea cetățenilor pot duce rapid la identificarea și amendarea celor care încalcă regulile.

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