Cum arată vila din Domnești a lui Dorian Popa. Vloggerul a renovat fiecare colțișor al casei

Dorian Popa și-a surprins fanii cu imagini spectaculoase din vila sa de lux. Nimic nu mai seamănă cu ceea ce știau urmăritorii lui până acum. Artistul a renovat aproape fiecare colț al casei și a decis să le arate tuturor cum arată locuința în care a investit o adevărată avere.

Cei care îi urmăresc activitatea au observat imediat diferențele. Dacă ani la rând a mers pe un decor dominat de alb, acum Dorian Popa a schimbat complet registrul și a ales un design mult mai elegant, cu accente gri și finisaje moderne. Livingul, dormitorul și alte încăperi au trecut printr-o transformare spectaculoasă, iar imaginile au strâns imediat mii de reacții.

Cum arată vila de lux în care locuiește Dorian Popa

Într-un videoclip publicat pe YouTube, artistul și-a invitat urmăritorii într-un tur complet al proprietății și le-a arătat fiecare încăpere, fără să ascundă nimic.

„E un home tour în care veți vedea fiecare cămăruță a casei în care eu locuiesc. Și dacă tot a fost să fie cu o renovare la cinci ani de existență ne-am luat timpul necesar și am filmat în cel mai mic detaliu toate camerele din casă. Începem cu livingul, care este partea principală a casei, partea în care petrec cel mai mult timp atunci când stau acasă, care include și bucătăria open-space. Baia de jos este o cameră, o încăpere pe care ați văzut-o de prea puține ori. E baia oaspeților”, a spus Dorian Popa.

Rar s-a mai văzut așa ceva

Turul nu s-a oprit la parter. Influencerul și-a prezentat și etajul, acolo unde spune că se află unul dintre locurile sale preferate. Scările au fost refăcute într-un stil aparte, iar biroul este încăperea în care își amintește zilnic cât a muncit pentru tot ceea ce a construit.

„Am încercat să fac niște scări frumoase, ieșite din comun, speciale. Biroul este locul în care sunt extrem de mândru pentru că acolo, pe perete, vedem rezultatul miilor de ore de muncă. Apoi lounge-ul, un loc în care nu stau foarte mult, dar e un loc extrem de important pentru că are solarul”, a mai declarat artistul.

Ca de fiecare dată, finalul turului a fost rezervat „bijuteriilor” din curte. Dorian Popa și-a arătat terasa, piscina și garajul în care își ține Lamborghini-ul evaluat la aproximativ 300.000 de euro, unul dintre cele mai spectaculoase bunuri din colecția sa.

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