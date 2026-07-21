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Pavel Bartoș a spus „pas” litoralului românesc! A dat fuga în Grecia cu fiicele lui

De: Adrian Vâlceanu 21/07/2026 | 06:50
Pavel Bartoș a spus pas litoralului românesc! A dat fuga în Grecia cu fiicele lui
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În timp ce alte personalități din showbiz aleg litoralul românesc, iar CANCAN.RO le-a surprins pe plaja din Mamaia, familistul Pavel Bartoș nu e interesat de leneveala pe șezlong cu Aperolul la măsuță. El și-a luat cele două fetițe și au pornit spre o destinație externă, dar nu foarte departe: Grecia.

Pavel Bartoș, 51 de ani, este printre cei mai simpatici prezentatori TV, un actor cu multă carismă, care a făcut echipă perfectă cu Smiley la emisiunea Românii au Talent. De multe ori a reușit să fure el însuși prim-planul, deși nu-i stă în fire să-și dea în petec, mai ales că e o persoană cu modestie și bun-simț. El e și un familist dedicat. Dovadă că pleacă doar el, fără soția Anca, în Grecia, cu cele două fetițe ale cuplului.

Pavel Bartoș este liderul deplasării, dar se vede că e adeptul implicării minime. El are valiza principală, de dimensiuni modeste, ca bagaj de mână, în timp ce fetițele au fiecare câte un rucsac. Fără îndoială cei trei au și un bagaj la cală, că ar fi imposibil ca două fete deja măricele să meargă la mare fără un arsenal de haine, accesorii și mai ales pantofi pentru toate ocaziile posibile într-o săptămână în străinătate.

Bartoș cu valiza mare, fetițele cu ghiozdănele

Cel mai greu lucru la o vacanță în Grecia este să nu vii cu câteva kg în plus, pentru că toată bucătăria grecească te îmbie. Totuși, Pavel Bartoș, cu cămașa lui hawaiană, arată destul de țiplă, își poate permite un tzatziki fără emoții, pe principiul „muncești, muncești, dar mai bagi și un tsipouro”.

Deși pe ecran e mereu la fileu cu o poantă, Bartoș e seriozitatea întruchipată pe pista aeroportului. Poartă pantaloni lungi, tip chinos. Ai zice că-și păstrează pantalonii scurți doar pentru plajă și nu vrea să fie văzut în public cu pantaloni scurți, ca un „don” sicilian. Și, la fel ca pentru un sicilian, pentru Bartoș familia e totul. Le ține pe fetițe lângă el în autobuz, nu stă pe telefon (cum fac mulți părinți) și se vede că e disponibil cu răspunsuri la orice întrebare, pentru că în vacanțe copiii sunt adevărate mașinării de întrebat, un fel de ChatGPT invers, care doar întreabă în loc să răspundă😀.

Chiar dacă pare că pleacă la distracție cu copiii, nu e exclus ca plecarea lui Bartoș să aibă legătură cu anunțatul film „Vacanță All-Inclusive”, la care Bartoș lucrează împreună cu Smiley. Poate îmbină plăcutul cu profitabilul, cum s-ar zice.

 

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