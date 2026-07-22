Organizatorul concertului din Torino cere ajutor: „Am fost amenințat de impresarul lui Jador”

Recent, Jador a fost implicat într-un scandal monstru în Italia, la Torino, unde ar fi trebuit să susțină un concert pentru comunitatea de români. În ultimul moment, artistul a refuzat să urce pe scenă după ce acesta a susținut că ar fi avut parte de o primire nu tocmai plăcută.

Incidentul a avut loc în urmă cu două zile la Tornio, unde Jador a fost invitat să cânte pentru aproximativ 20.000 de români – în cadrul unui festival gastronomic local. Concertul a fost anulat chiar înainte ca el să urce pe scenă, artistul fiind întâmpinat cu o agresivitate ieșită din comun de către organizatori.

Acesta susține că i s-a blocat mașina în parcare, că a fost bruscat, amenințat și chiar forțat să cânte la concert gratis, conform declarațiilor oferite de artist pentru CANCAN.RO – vezi AICI detalii.

Organizatorul concertului de la Torino primește amenințări

În jurul acestui eveniment neplăcut, printre cei care au fost vizați de rele tratamente se numără unul dintre organizatori, cunoscut drept Dr.Ciolan. Acesta a oferit o primă reacție despre cele întâmplate și susține că – de la acel incident – primește constant amenințări din partea „oamenilor” lui Jador, mai exact de la impresarul acestuia.

„Sunt sătul de presiunile care se pun pe mine și de telefoanele din partea lui Jador. Am fost sunat de impresarul lui Jador și amenințat că mă va face de toată rușinea la emisiunea lui Dan Capatos. Vă rog să mă ajutați, să-mi spuneți ce e de făcut în cazul acesta, la cine să apelez. Vreau să fiu lăsat în pace. Tot ceea ce am vrut a fost să fac un eveniment frumos pentru românii din Italia, să unesc comunitatea românească, să muncesc, să-mi văd de treaba mea și uite unde s-a ajuns. Cel mai iubit artist de diaspora ajunge să umilească munca și proiectele curate pe care noi le avem în diferite țări Cu ce am greșit și cu ce te-am supărat atât de tare? Ce ți-am făcut eu ție personal? De ce nu vrei să-ți rezolvi problemele cu cine le ai? Nu cu oamenii care sunt total nevinovați. Rezolvă problemele cu cine te-ai certat sau cu cine te-ai făcut că te cerți, cu cine ți-ai înscenat cearta pe care ai făcut-o la Torino. Lasă-mă și lasă-ne în pace. Noi românii nu avem nicio legătură cu ce ai făcut tu, ce scenarii ți-ai făcut tu când erai la Torino”, a spus organizatorul într-un mesaj pe Facebook.

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