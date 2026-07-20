Jador, bătut la Torino. Cântărețul a fost salvat de mai mulți fani români

Jador a trebuit să susțină un concert în Torino, Italia. Artistul a avut parte de o primire neașteptată, care l-a determinat să nu mai urce pe scenă. Bărbatul a publicat totul în mediul online, ba mai mult a transmis și un mesaj prin care transmite regretul pe care l-a simțit pentru că nu i-a putut bucura pe fanii săi de peste hotare.

Jador a trecut prin clipe șocante atunci când a ajuns în locul în care trebuia să cânte. Acesta se aștepta să fie întâmpinat cu brațele deschise în Torino, însă a avut parte de o experiență cumplită. Artistul a rămas în mașină și a decis să anuleze concertul. Celebrul manelist a refuzat să cânte, pentru că a fost primit cu agresivitate, cuvinte jignitoare și un comportament nepotrivit.

De ce nu a cântat Jador în Torino

Jador a rămas surprins de comportamentul organizatorilor și al celor din jur față de el. Acesta a refuzat să mai cânte, dar nu a lăsat lucrurile așa. Manelistul a făcut publice imaginile de la eveniment, astfel că se poate observa cum el se afla în mașină, iar oamenii îi adresau cuvinte jignitoare. Cu regret pentru fanii care l-au așteptat cu sufletul la gură, Jador a scris un mesaj important în mediul online.

TORINO mă doare sufletul că nu am putut fi alături de voi. Știu că mulți dintre voi ați venit de la primele ore ale zilei, ați îndurat căldura și ați așteptat doar pentru câteva momente în care să cântăm împreună. Gândul că ați plecat acasă dezamăgiți mă apasă enorm, a scris Jador.

Mesajul său continuă și explică ce s-a întâmplat. El spune că ar fi trebuit să fie primit cu respect, nu cu un comportament nepotrivit. În plus, artistul a subliniat că nimeni nu trebuie să treacă prin astfel de momente.

Adevărul este că nici măcar nu am apucat să cobor din mașină. Am fost întâmpinat cu agresivitate, jigniri și un comportament care nu-și are locul nicăieri. Nu am vrut niciodată să dezamăgesc și nu este vorba despre bani sau despre orgolii. Este vorba despre respect, despre demnitate și despre faptul că nimeni nu ar trebui să treacă prin astfel de momente, a mai adăugat el.

Jador le-a mulțumit fanilor săi după incident

Artistul a continuat cu un mesaj de mulțumire pentru cei care îl apreciază și speră să revină curând în Torino pentru concertul așteptat de mulți.

Vă mulțumesc din inimă pentru dragostea pe care mi-o purtați și pentru că ați fost acolo pentru mine. Promit că voi face tot ce îmi stă în putere să ne revedem cât mai curând și să vă ofer concertul pe care îl meritați. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru că mi-ați rămas alături, a încheiat Jador mesajul.

VEZI ȘI: Jador a dus-o pe Oana Ciocan în satul natal. I-a arătat ce moșie are și roșiile mamei sale din solar

Jador și-a pus sufletul pe tavă pentru Oana Ciocan. Ce a spus despre soția lui