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Imagini emoționante cu Jador. Manelistul a fost copleșit și a început să plângă

De: Irina Vlad 22/06/2026 | 20:05
Imagini emoționante cu Jador. Manelistul a fost copleșit și a început să plângă
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În ultimii ani, Jador a reușit să cucerească topurile muzicale din România. Cu o comunitate impresionantă de fani, artistul este dovada vie a unei ascensiuni artistice de la zero. Înainte de a cunoaște succesul financiar, el a trecut printr-o perioadă lungă de muncă, un drum dificil început de la o vârstă fragedă. 

În urmă cu aproximativ 10 ani, Jador era un simplu student care muncea din greu pentru a se întreține și pentru a continua studiile la facultate. Viitorul era destul de incert, însă visurile lui erau cât se poate de clare și definite. Ore întregi de muncă fizică printre rafturile unui magazin alimentar, locul pe care avea să-l priveasacă mai târziu de la volanului unei mașini în valoare de sute de mii de euro.

Jador: „Am lucrat la un supermarket când eram student”

Anii au trecut, iar viața i s-a schimbat radical. Despre ascensiunea sa în indutria muzicală din România nu ar mai fi multe de spus, însă realitatea de astăzi pare desprinsă dintr-un film cu final fericit. Recent, el a trecut prin fața magazinului în care a lucrat pe vremea când era student. Coplești de emoții, el a izbucnit în lacrimi când a realizat cât de norocos a fost să poată să revină în locul în care și-a sacrificat adolescența, însă, de data aceasta, dintr-un unghi complet diferit: nu ca un comerciant, ci de la volanul propriului său Rolls-Royce.

În dreapta lui, pe scaunul pasagerului, se afla mama sa. Conștient de ascensiunea sa profesională și personală în doar 10 ani, manelistul nu și-a ascuns lacrimile din ochi, arătând cât de recunoscător îi este publicului care l-a consacrat, dar și demonstrând că nu a uitat de unde a plecat. Cu ochii înlăcrimați și cu vocea trumârândă, le-a transmis tuturor fanilor un mesaj plin de recunoștință.

„Am lacrimi în ochi, pentru că sunt în momentul ăsta unde am lucrat eu. I-am arătat la mama unde am lucrat. Am lucrat la un supermarket când eram student (…) Mulțumesc frumos că mă iubiți. Doamne, nu-mi vine să cred că sunt într-un Rolls-Royce. Toate astea în 10 ani. Datorită vouă! Vă mulțumesc că mă iubiți și că mi-ați schimbat viața“, a transmis Jador, pe TikTok.

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