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Jador a dus-o pe Oana Ciocan în satul natal. I-a arătat ce moșie are și roșiile mamei sale din solar

De: Alina Drăgan 18/06/2026 | 13:24
Jador a dus-o pe Oana Ciocan în satul natal. Sursa foto: Instagram
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După o perioadă destul de agitată, lucrurile încep să meargă tot mai bine pentru Oana Ciocan și Jador. Deși au trecut prin numeroase presupuse despărțiri, una dintre ele chiar recentă, acum se înțeleg de minune. Iar recent Jador și-a dus soția în satul său natal. I-a arătat locul unde a copilărit și s-a lăudat cu „bogățiile” sale.

Deși în trecut relația lor a fost intens comentată, cu zvonuri despre despărțiri și împăcări la comandă, acum lucrurile par să fi intrat pe un alt făgaș pentru Oana Ciocan și Jador. Artistul nu mai contenește cu declarațiile de dragoste, iar acum i-a făcut partenerei sale o surpriză aparte.

„E viața mea. O iubesc cel mai mult din lume. Nu iubesc pe nimeni mai mult, în lume, decât pe ea. (n.r. Ce te atrage la ea?) Tot. Îmi place de ea de mor”, declara recent cântărețul.

Jador a dus-o pe Oana Ciocan în satul natal

Iar cum dragostea pare că înflorește, din nou, între cei doi, Jador a organizat o altfel de întâlnire romantică pentru partenera sa. Mai exact, acesta a dus-o pe Oana Ciocan în satul natal, iar ca să o impresioneze până la capăt, au mers într-un loc special în care satul se vede de sus.

„E romantismul meu. Am adus-o să vadă satul meu. Deci satul e ăsta de aici. Și lacul. Iar satul meu este fix pe malul lacului. Și cu dealuri așa frumoase, ăsta e locul unde am copilărit eu. Și ăsta cu grâu e terenul meu”, a spus Jador.

Iar după ce au admirat priveliștea de sus, Jador a dus-o pe Oana Ciocan acasă la mama lui. Tot pentru a o impresiona pe partenera sa, acesta i-a făcut turul solarului pe care mama lui îl îngrijește cu multă grijă. I-a arătat recolta bogată.

„Am adus-o să se dea mare cu solarul ei. Are solar, are ardei, roșii, castraveți acolo. Are și porumb, ceapă. Noi mâncăm bio, oameni buni”, a mai spus Jador.

Ei bine, Oana Ciocan a fost impresionată de frumusețile naturii din satul unde a copilărit Jador. De asemenea, familia acestuia a răsfățat-o cu tot felul de bunătăți, iar vizita la țară a fost una reușită, de care s-a bucurat și băiețelul lor.

 

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